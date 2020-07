‘Sonic the Hedgehog 2’ date de sortie prevu 2022

La suite de Sonic the Hedgehog en développement chez Paramount

Dans le cadre d’une série de mises à jour de sa liste, Paramount Pictures a annoncé que sa suite prévue de « Sonic the Hedgehog » sortira en salles le 8 avril 2022.

Le studio a également annoncé les dates de sortie de deux autres films d’animation à venir : « Under the Boardwalk », une nouvelle production de Paramount Animation qui sortira le 22 juillet 2022 ; et « The Tiger’s Apprentice », une coproduction de Paramount Animation et de Skydance Animation avec Henry Golding, dont la sortie est prévue pour le 10 février 2023.

« Sonic the Hedgehog » a établi un record national pour une adaptation de jeu vidéo avec 58 millions de dollars en ouverture, puis 146 millions de dollars au niveau national et 306 millions de dollars au niveau mondial. Le film n’a pas pu sortir en Chine en février dernier en raison de la pandémie de COVID-19, mais la semaine dernière, il a été diffusé le 31 juillet sur le lucratif marché asiatique, car les salles ont commencé à rouvrir lentement.

À lire également : la suite de « Sonic the Hedgehog » en développement chez Paramount

Paramount a également annoncé le report de deux de ses plus grands lancements de mâts de tente pour 2020, « A Quiet Place Part II » et « Top Gun Maverick ». Ces deux films ont été reportés en raison de la pandémie du printemps dernier, mais ils ont été repoussés à avril et juillet 2021, respectivement.

« Nous croyons sincèrement qu’il n’existe pas d’expérience cinématographique comparable à celle que l’on peut vivre dans les salles de cinéma », ont déclaré Chris Aronson et Mark Viane, responsables de la distribution chez Paramount, dans un communiqué. « Nous nous engageons en faveur de l’expérience cinématographique et de nos partenaires d’exploitation, et nous tenons à souligner que nous sommes convaincus que, le moment venu, le public du monde entier appréciera à nouveau la joie singulière de voir les films de la Paramount sur grand écran ».

Les 46 jeux vidéo classés, y compris « Sonic le hérisson ».

Vivendi

Lionsgate

Universel

Sony/Columbia

Romar Entertainment

Route ouverte

Miramax

20th Century Fox

20th Century Fox

Colombie

Miramax

Pierre de touche

Warner Bros

Paramount

Nouvelle ligne

20th Century Fox

20th Century Fox

Gramercy

Divertissement artisanal

Universel

Disney

Warner Bros

Libération du style libre

Dossiers thématiques

Baie d’Anchor

Bijoux d’écran

Bijoux d’écran

Dimension

Warner Bros

Warner Bros.

Paramount

20th Century Fox

Bijoux d’écran

Warner Bros.

Universal

Disney

Universel

Bijoux d’écran

Tri-Star

Nouvelle ligne

Bijoux d’écran

Bijoux d’écran

Diapositive précédente

Diapositive suivante

Il y a eu beaucoup de mauvais films de jeux vidéo – et une poignée de joyaux. Où le film pour enfants « Sonic the Hedgehog » débarque-t-il ?

En tant que catégorie d’adaptations, les films de jeux vidéo ne sont pas très respectés. Mais c’est simplement parce qu’ils penchent, à juste titre, vers le trash sur la respectabilité. En réalité, certains films de jeux vidéo sont bons, et certains sont vraiment, vraiment mauvais. Faisons le tri, en classant tous les films de jeux vidéo dans « Sonic the Hedgehog ».