Sondage: La PS5 ou la Xbox Series X ont-elles la meilleure vitrine de nouvelle génération?

Microsoft vient de fermer le rideau sur sa vitrine Xbox Series X, ce qui signifie que Sony et son rival de Redmond ont maintenant révélé leurs premières mains dans le combat de nouvelle génération. Il est important de se rappeler que les deux fabricants auront beaucoup plus à montrer à l’avenir, mais ces livestreams sont les premiers arguments de vente des deux fabricants de consoles concurrents.

L’équipe en vert a mené avec Halo Infinite, qui adopte une structure de monde ouvert. Il a également révélé une nouvelle Fable, Forza MotorSport et un tout nouveau RPG d’Obsidian Entertainment nommé Déclaré. Bien sûr, la PS5 a mené avec des titres tels que Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank: Rift Apart, Gran Turismo 7 et Horizon Forbidden West.

Les deux émissions étaient percutantes, bien que Microsoft ait exploité des segments de tête parlante plus longs tout au long de son flux. Il y avait également plus d’annonces tierces dans l’émission de Sony, avec des titres multiformats comme Resident Evil Village et Pragmata faisant leurs débuts. Mais quel événement avez-vous préféré dans l’ensemble? Lequel avait le plus de contenu adapté à vos goûts? Faites-nous savoir ci-dessous.