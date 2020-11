Sondage: Combien de temps passez-vous quotidiennement sur votre téléphone?

Bien que nos téléphones ajoutent beaucoup à nos vies, il est probablement prudent de dire que la plupart d’entre nous aimeraient les utiliser moins. Entre les notifications constantes et les applications comme Twitter et Instagram, il est facile de perdre une bonne partie de votre journée en regardant simplement votre téléphone. Bien sûr, le contexte est important. Nous utilisons tous nos smartphones différemment. Pour certains, leur téléphone est leur seul ordinateur et leur connexion à Internet, ainsi que leur famille et leurs amis. Il est donc compréhensible qu’ils utilisent leur téléphone plus souvent et pendant de plus longues périodes.

Vous pouvez savoir combien de temps vous avez passé sur votre téléphone en accédant au tableau de bord Digital Wellbeing d’Android. Depuis que Google a annoncé la fonctionnalité à I / O 2018, elle a fait son chemin sur la plupart des téléphones Android. En ce qui concerne le bien-être numérique, il convient de souligner que vous y trouverez des outils pour vous aider à limiter l’utilisation de votre téléphone si c’est quelque chose que vous souhaitez faire.

Si vous vous sentez à l’aise de partager combien vous utilisez votre téléphone dans la section des commentaires, veuillez le faire; nous présenterons les meilleurs commentaires dans un prochain article. Faites-nous également savoir si la pandémie a changé la fréquence à laquelle vous regardez votre téléphone.