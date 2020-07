Sondage: Avez-vous obtenu un crédit PlayStation Store gratuit de Sony?

PlayStation Plus plus



par Robert Ramsey il y a 6 minutes

À la fin de la semaine dernière, Sony a commencé à envoyer du crédit PlayStation Store gratuit aux abonnés PlayStation Plus. Certains utilisateurs ont ajouté automatiquement 10 £ / 10 $ à leur compte PlayStation pour célébrer le 10e anniversaire de PS Plus, et ils en ont été informés via l’écran de notifications sur PS4.

Cependant, tout le monde n’a pas eu la chance de recevoir le crédit gratuit. Ici, à Push Square, un seul d’entre nous l’a eu – et nous supposons qu’il a été envoyé au hasard. En tant que tel, nous voulons savoir si vous avez ou non de l’argent gratuit à dépenser sur le PlayStation Store. En fait, nous sommes vraiment curieux de voir combien de personnes ont réellement reçu ce cadeau.

Assurez-vous donc de voter dans nos sondages, puis n’hésitez pas à vous plaindre dans la section commentaires ci-dessous.

