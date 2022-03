Son vrai visage saison 2 : Que sait-on de la suite potentielle de la série Netflix ?

Son vrai visage est un thriller dramatique de Netflix qui suit une jeune femme nommée Andy (diminutif d’Andrea) alors qu’elle réalise lentement que presque tout ce qu’elle sait de sa mère est un mensonge. La mère d’Andy, Laura, a mené une vie paisible pendant des décennies, mais elle est forcée de montrer son côté violent lorsqu’un tireur confronte la mère et la fille. Cela entraîne Andy dans un voyage chaotique alors qu’elle découvre le passé dangereux de sa mère.

Créée par Charlotte Stoudt et basée sur le roman du même nom publié en 2018 par Karin Slaughter, la série a suscité l’intérêt du public et des critiques pour son intrigue. La saison 1 se termine par une rafale de révélations surprenantes, nous donnant des réponses bien nécessaires, mais il semble que l’histoire ne s’arrête pas là. Si vous vous demandez si la saison 2 de Son vrai visage a été renouvelée ou annulée, nous avons quelques détails passionnants pour vous.

Date de sortie de Son vrai visage saison 2

La première saison de Son vrai visage a été diffusée le 4 mars 2022 sur Netflix. Les 8 épisodes de la saison, ayant chacun une durée comprise entre 45 minutes et une heure, ont été diffusés simultanément sur la plateforme de streaming. Maintenant, voici ce que nous pouvons divulguer sur une suite à l’histoire.

En ce qui concerne la saison 2, aucune annonce officielle n’a été faite quant à savoir si elle a été approuvée ou non. Cependant, les fans de la série ne doivent pas se décourager, car nous pourrions bien voir la suite de l’histoire intrigante de Laura et Andrea. Bien que la saison 1 se soit terminée par d’incroyables révélations sur le passé de Laura et ait répondu à la plupart des questions soulevées au début de la série, il reste encore quelques obstacles importants à franchir pour le duo mère-fille.

En particulier, Andrea connaît désormais le secret coupable (et violent) de sa mère, mais choisit de ne pas le révéler. Un autre aspect qui laisse fortement entendre que l’histoire ne s’arrête pas là est l’appel sinistre que Jasper passe à Laura vers la fin de la saison 1. La conversation nous apprend que le nouveau vice-président corrompu de Quellcorp fait maintenant chanter Laura, il est donc peu probable que l’histoire s’arrête à un tel point.

La comparaison entre la série et le roman dont elle s’inspire donne une image similaire. Bien que le livre soit un récit autonome sans suite (jusqu’à présent), il y a des parties importantes de la fin du livre qui ne sont pas vues dans la série. Il s’agit notamment du séjour de Nick en prison et des visites ultérieures de Laura (qui tente d’obtenir des aveux du condamné). Jasper semble également jouer un rôle plus important dans toute cette affaire désordonnée dans le livre. Tous ces aspects du roman pourraient donner lieu à une saison 2 très intéressante.

Ainsi, bien qu’il n’y ait pas encore de confirmation concernant la saison 2, nous avons bon espoir qu’un chapitre de suivi sera réalisé. Bien sûr, les chiffres d’audience de la saison 1 et son succès auprès du public sont également un facteur important qui sera probablement pris en considération. Si le feu vert est donné assez rapidement, nous pouvons nous attendre à voir la saison 2 de Son vrai visage vers la mi-2023.

Casting de la saison 2 de Son vrai visage

Le casting de Son vrai visage est mené par Toni Collette (Laura Oliver) et Bella Heathcote (Andy Oliver), qui forment le duo mère-fille central. Les autres membres réguliers du casting sont David Wenham (Jasper Queller), Jessica Barden (Jane), Omari Hardwick (Gordon Oliver), Joe Dempsie (Nick Harp) et Jacob Scipio (Michael Vargas).

Terry O’Quinn (Martin Queller), Gil Birmingham (Charlie Bass), Catherine McClements (Grace Juno), Nicholas Burton (Andrew Queller), et Genevieve Hegney (Paula Kunde) composent le casting secondaire ainsi que quelques autres. Dans la saison 2 potentielle, étant donné les multiples lignes temporelles alambiquées de la série, nous nous attendons à ce que tous les membres principaux du casting reviennent, y compris Terry O’Quinn et Gil Birmingham, dont les personnages meurent dans la saison 1.

Intrigue de la saison 2 de Son vrai visage

La saison 1 se termine par la révélation explosive que c’est en fait Jane (alias Laura) et non Nick qui a organisé le meurtre de son père, Martin Queller. Dans les derniers instants du final de la saison 1, Andy apprend la vérité mais choisit de ne pas affronter sa mère. Cependant, Jasper découvre également que Laura a participé au meurtre de leur père et laisse entendre qu’il prévoit de la faire chanter en utilisant cette information.

La saison 2 potentielle pourrait reprendre la situation tendue susmentionnée et s’ouvrir probablement sur les demandes de Jasper à sa sœur. Nous pourrions également en savoir plus sur le destin de Nick et savoir s’il est capable de se sauver d’une vie en prison en découvrant la vérité sur l’identité du meurtrier de Martin Queller.

Enfin, la dynamique complexe entre Laura et Andy continuera à se développer et, pour la première fois, il semble que la fille sache (presque) tout ce qui se passe. Si la saison 2 débute, nous pourrions voir la mère et la fille unies dans une équipe formidable contre Jasper et la vengeresse Paula Kunde, qui a promis de tuer Laura.

