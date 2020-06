Sommes-nous prêts pour la musique live? Et sinon, quand? – betanewsfr

Nous voici sur le point de commencer l’été ce week-end. C’est du moins ce que nous dit le calendrier que nous avons acheté il y a six mois.

Il est loin (juste pour le moment, espérons-le) ces jours où les mois d’été signifiaient d’emballer la voiture, de ramasser vos amis et de vous rendre à votre salle de concert en plein air préférée pour voir une nuit de musique live sous les étoiles.

C’est ce qui a rendu la récente information selon laquelle le Tupelo Music Hall présenterait une série de concerts avec chauffeur si attrayante. Après avoir été informé à maintes reprises qu’il n’y aurait pas de musique live nulle part près de nous dans un avenir prévisible, les gens entreprenants de Tupelo ont eu l’idée géniale de transformer leur parking en un plan de salle.

Captain Fantastic, un hommage à Elton John, joue Tupelo Drive-In aujourd’hui à 18 h et vendredi à 18 h. Certains noms reconnaissables s’y sont déjà produits, notamment Kasim Sulton, tandis que le programme à venir présente Jon Butcher, Adam Ezra Group, Ryan Montbleau , Livingston Taylor et Ronnie Earl & The Broadcasters, ainsi qu’une série d’actes en hommage.

Malheureusement, ces concerts sont rares sur la scène musicale locale. Bien que certains lieux proposent des spectacles, la plupart ne le sont pas. Et les spectacles qui ne se produisent pas se répartissent en deux catégories: les spectacles à plus forte demande sont reportés à 2021, tandis que les plus petits lieux adoptent une approche attentiste pour trouver des biens immobiliers disponibles sur une route qui pourrait se produire cet automne ou l’année prochaine. an.

Lorsque nous nous aventurerons de nouveau aux concerts, que ce soit à l’extérieur à Tupelo ou à l’intérieur dans les prochains mois, je ne peux m’empêcher de me demander si nous allons profiter de l’expérience ou simplement chercher une échappatoire à la réalité pendant quelques heures. .

Allons-nous passer toute la nuit à regarder par-dessus notre épaule et à nous soucier de la personne à côté de nous? Ou pouvons-nous profiter du spectacle devant nous?

Ayant connu des artistes, des publicistes et des promoteurs au cours de la dernière décennie et plus de la rédaction de cette chronique, je peux vous dire que cela les tue absolument de ne pas se produire devant un public en direct. Ils vivent sous les applaudissements. Ils vivent pour ce sentiment que tout peut arriver lorsque vous branchez votre guitare et allumez les microphones.

Il ne s’agit pas seulement d’un chèque de paie pour la plupart d’entre eux. Il s’agit de passer des semaines et des mois avant de partir en tournée en pensant aux chansons à interpréter et dans quel ordre. Comment travaillent-ils leur nouvelle musique dans une setlist sans compromettre les plus grands succès que les fans s’attendent à entendre?

Les musiciens vivent l’instant présent, même s’ils ont passé toute leur vie à le répéter. Ils se donnent un regard entendu sur scène qui dit à tout le monde dans le groupe quand il est temps de continuer le jam et quand il est temps de passer à la chanson suivante.

Nous attendons avec impatience le moment suivant, sachant que lorsque cela arrivera, nous serons là avec nos bras planant et nos voix rugissant.

Espérons que cela se produise avant de suspendre un autre calendrier au mur.