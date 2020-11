Some Kind of Heaven, Alabama Snake, Little Fish, Sing Me A Song, The Human Factor – / Film

Les bandes-annonces sont une forme d’art sous-estimée dans la mesure où elles sont souvent considérées comme des véhicules pour montrer des images, expliquer des films ou montrer leur main sur ce à quoi les cinéphiles peuvent s’attendre. Étranger, domestique, indépendant, gros budget: quelle meilleure façon de perfectionner vos compétences de cinéphile réfléchi qu’en déconstruisant ces petites publicités?

Une sorte de paradis

Réalisateur Lance Oppenheim se dirige vers le sol zéro des villages de retraités.

Derrière les portes d’un pays imaginaire bordé de palmiers, quatre résidents de la plus grande communauté de retraités d’Amérique, The Villages, FL, s’efforcent de trouver réconfort et sens.

Décider de s’isoler du reste du monde avec des personnes de plus de 55 ans ne semble pas être un grand mouvement de vie, mais ces endroits me fascinent. Les communautés de retraite planifiées par les maîtres offrent une fenêtre sur un monde que beaucoup d’entre nous ne voient pas à moins que ma et pa ou grammy et grampy aient un certain âge. Ce qui m’intrigue encore plus, c’est que cela nous vient en tant que producteur exécutif Darren Arnonofsky. Ce qui a piqué son intérêt, je ne sais pas, mais d’un point de vue sociologique, cela semble incroyable.

Petit poisson

Réalisateur Chad Hartigan nous emmène dans une aventure familière.

Alors qu’un virus de perte de mémoire est endémique, un couple se bat pour maintenir leur relation ensemble avant que la maladie ne puisse effacer tout souvenir de leur amour dans cette romance de science-fiction.

Ce genre de ressemble à un quasi-Soleil éternel de l’esprit impeccable en marche arrière. J’admets que j’étais prêt à renoncer à cela quelques instants après le démarrage de la bande-annonce, mais ça s’est amélioré. En fait, ça a été assez bien pour moi de rouler jusqu’à la fin, et je pense qu’il y a une promesse ici. Il a un concept élevé et élevé de prémisse, mais il semble y avoir des lueurs de vrai cœur et de pathétique. En ce qui concerne les options de VOD ces jours-ci, cela ressemble au moins à une option viable.

Chante-moi une chanson

En 2009, nous avons parlé de réalisateur Thomas Balmés documentaire Bébés, et maintenant nous parlons d’un autre type d’éveil.

Alors qu’Internet arrive enfin dans le petit Bhoutan, le documentariste Thomas Balmès est là pour assister à son impact transformateur sur un jeune moine bouddhiste dont l’inquiétude initiale cède la place à un engagement profond avec la technologie.

Il est intéressant de noter que les personnes qui ont coupé cela n’abandonnent pas vraiment le récit de ce film. C’est ambigu et une combustion lente, je dirai que c’est une stratégie intéressante à utiliser, mais c’est une excellente bande-annonce. Cela ressemble et se sent cinématographique d’une manière que vous n’attribueriez normalement pas à des documentaires sur des individus, mais sachant qu’il s’agit des effets d’Internet sur une population qui ne l’a jamais eu, je suis chatouillé par la prémisse.

Le facteur humain

Réalisateur nommé aux Oscars Dror Moreh essaie de rendre les négociations de paix au Moyen-Orient passionnantes.

Le réalisateur de The Gatekeepers, nominé aux Oscars®, raconte l’histoire inédite des coulisses des 30 ans d’efforts des États-Unis pour assurer la paix au Moyen-Orient, racontée du point de vue des négociateurs américains.

Vous êtes soit à l’intérieur, soit à l’extérieur quand il s’agit de matériel comme celui-ci. Le processus de paix au Moyen-Orient est presque une blague désuète à ce stade en raison du temps que les gens ont occupé et quitté en pensant qu’ils pourraient être ceux qui le feraient. J’admets que je suis toujours opaque sur ce qui est exactement en cause et si une paix durable pourrait jamais arriver ou arrivera jamais. Pourtant, un documentaire comme celui-ci qui, espérons-le, expliquera tout, et le fera dans un laps de temps ordonné, fait appel à mon désir d’en savoir plus sur le monde dans lequel je vis.

Serpent d’Alabama

Réalisateur Amour Théo saute dans le train arraché aux gros titres.

Alabama Snake explore l’histoire du 4 octobre 1991, lorsqu’un crime violent a été signalé dans la ville de Scottsboro, en Alabama. Glenn Summerford, un pasteur pentecôtiste, a été accusé d’avoir tenté d’assassiner sa femme avec un serpent à sonnette. Les détails de l’enquête et du procès qui a suivi ont «hanté le sud des Appalaches pendant des décennies». Alabama Snake présente l’historien et folkloriste local, Thomas Burton, qui a passé sa vie à étudier la culture, les croyances et le folklore des maîtres-serpents pentecôtistes, peignant un «portrait gothique du sud» de Summerford et son histoire de possession démoniaque.

Obsédant et intrigant, nous avons encore un autre épisode de vrai crime pour tous ceux qui veulent plus de polar dans leur vie. Oui, il y a tellement d’histoires de ce genre qui sont faites et diffusées mais, comme les films de bandes dessinées, tant que vous gardez mon intérêt, je me fiche de la quantité? La bande-annonce dresse la table à la perfection, et sans renoncer au fantôme, elle installe à merveille les prémisses tout en retenant tous les détails alléchants.

