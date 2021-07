Avec ces solutions naturelles, vous n’aurez plus jamais les lèvres sèches

La peau des lèvres est l’une des zones les plus délicates du corps, principalement lorsque nous l’exposons à des agents externes tels que les basses températures ou à l’inverse le soleil. Le résultat ? Des lèvres sèches fissurées, qui peuvent même parfois saignées.

Pour éviter que cela se produise, il est important de prendre soin et d’hydrater les lèvres, quelle que soit la saison, été comme hiver.

Prenez note de ces soins maison simples et oubliez les lèvres sèches et gercées.

Aloe vera

L’aloe vera, la plante médicinale par excellence, est rafraîchissante, cicatrisante et très hydratante. Un excellent allié pour soigner les brûlures, les inflammations et les plaies avec lequel vous pourrez redonner à vos lèvres une apparence saine et hydratée.

Et pas seulement ça, l’aloe vera agit aussi pour soulager la douleur, est un excellent antiseptique et aide à la guérison, quelque chose qui apportera de grands avantages dans le soin de vos lèvres.

Appliquez le gel à l’intérieur de l’aloe vera sur les lèvres sèches et gercées.

Laisser agir et être absorbé par les lèvres.

Huile d’olive

L’huile d’olive est un compagnon parfait à la fois dans la cuisine et dans les soins de beauté. Il se distingue par son action hydratante et nourrissante qui est utilisée, à de nombreuses occasions, comme substitut protecteur ou baume à lèvres.

Lorsque vous remarquez que vos lèvres sont sèches ou gercées, appliquez quelques gouttes d’huile sur les lèvres. Il est recommandé de faire la nuit pour que vous laissiez agir l’huile et apporter à la peau abîmée toutes ses propriétés.

Miel

Le miel, en plus d’avoir de nombreux bienfaits pour la santé, en possède aussi pour la beauté, et notamment la peau. Ce produit régénérateur de peau contient des enzymes naturelles idéales pour nettoyer la peau et éliminer les toxines. De plus, il est hydratant et antiseptique. Appliquer le miel sur les lèvres avec un petit massage, laisser agir quelques minutes et retirer le miel à l’eau tiède.

Beurre de karité

Le beurre de karité est un produit naturel à base de noix qui se distingue par son pouvoir de régénérer les cellules. C’est un agent de guérison parfait avec un grand pouvoir d’hydratation et une nutrition qui va calmer, réparer et régénérer les lèvres.