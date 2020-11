Solskjaer s’extasie sur un homme d’Arsenal – .

Photo de Stuart MacFarlane / Arsenal FC via Getty Images

La période de lune de miel de Mikel Arteta à Arsenal est définitivement terminée.

L’Espagnol a décerné un titre de FA Cup aux Gunners lors de sa première demi-saison à la haute direction, après avoir remplacé Unai Emery en décembre dernier.

Mais son premier mandat complet à Arsenal pourrait être décrit comme tiède pour le moment.

Jusqu’à présent, l’équipe d’Arteta en a remporté trois et perdu trois de ses six matches de Premier League cette saison, dont une défaite 1-0 à domicile contre Leicester City le week-end dernier.

Les North Londoners visitent Manchester United en forme aujourd’hui, l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer ayant marqué 11 buts lors de ses quatre derniers matchs toutes compétitions confondues – dont une impressionnante victoire 2-1 à l’extérieur contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions.

Arteta a remporté son dernier face à face avec le Norvégien au cours des premières semaines de son règne d’Arsenal.

Et lors d’une conférence de presse d’avant-match sur le site Web de United, Solskjaer a fait l’éloge de son homologue, déclarant: «Il a déjà remporté un trophée avec eux et vous pouvez voir ce qu’il fait. Vous pouvez voir qu’il a ses propres idées et qu’il a également travaillé auparavant sous la direction d’un top manager. Lorsque vous êtes au début de votre carrière de manager et que vous gagnez déjà, c’est une excellente base sur laquelle bâtir.

