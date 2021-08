Solo Leveling saison 2 chapitre 162 : date de sortie, spoilers et récap

in

Jinwoo est en grande difficulté cette fois et seul le prochain chapitre anglais de Solo Leveling 162 nous en dira plus sur les mystérieux événements du chapitre.

Cela faisait longtemps que nous n’avions pas vu Jin Woo en si grand danger. Empalé par l’arrière, puis poignardé par l’avant et s’est progressivement figé. HP est tombé à zéro. Le joueur est mort. La fin de Sung Jin Woo était aussi terrifiante que tragique. Et avec lui, la Corée s’apprête à affronter un éternel enfer glacé.

Après la mort, il y avait deux choses notables : une compétence cœur noir et une compétence inconnue de niveau maximum. Que signifient ces deux choses ? Même Jin Woo n’a aucune idée de ce que c’est et comment cela sera affecté. Je voulais juste sauver tout le monde. Il est mort en essayant. Que va-t-il se passer ensuite?

Le monarque des glaces dit que Jin Woo n’est pas un monarque complet. Sa capacité de guérison n’est pas encore très grande. C’est pourquoi, contrairement aux autres monarques, vous n’avez pas besoin d’être poignardé à plusieurs reprises pour mourir. Mais est-il mort de tout ça ? Un phénomène étrange s’est produit et les fans sont curieux.

Pour la majeure partie du chapitre, nous voyons une illusion. Jin Woo a été téléporté il y a deux ans. Vous avez à peine survécu au double donjon et pouvez maintenant recommencer cette phase. Sauf que vous avez déjà l’expérience et les armes que vous avez dans le présent. Mais pas ses soldats ! Mais vous pouvez toujours reconstruire votre armée.

Après un court voyage nostalgique, nous sommes retournés à la place principale. Jin Woo se rend compte que tout cela n’est qu’une illusion et qu’il doit s’en sortir. Il fait face au système et rencontre enfin celui qui est à l’intérieur.

Qu’est-ce ? Le Dieu de la mort ? Nous devons lire le chapitre 162 de Solo Leveling pour le savoir. Solo Leveling Anime devrait également être annoncé bientôt, plus de détails seront partagés ici lors de leur mise en ligne.

Solo Leveling 162 scans bruts

Les scans bruts du chapitre 162 de Solo Leveling sortiront le 11 août 2021. Il s’agit de la première de la version coréenne, d’où son nom de raws. Bien sûr, ce sera en coréen car il vient directement du créateur Jang Sungrak.

Nous retrouverons cette version publiée sur KakaoPage. Ceci est le site officiel et nous recommandons à tous les fans de mangas de le consulter.

Peu importe si vous ne comprenez pas le chapitre, allez-y et jetez un œil pour les soutenir. Pour rappel, KakaoPage nous permet de lire gratuitement des scans bruts. Créez simplement un compte et cela en vaut la peine.

Date et heure de sortie de Solo Leveling Chapitre 162

La plupart des fans de cette série ne peuvent pas lire le coréen. Et puisque Solo Leveling n’a pas de version anglaise officielle, les fans devraient se résoudre à lire la version anglaise illégale. Il suffit de google et vous trouverez de nombreux sites qui hébergent les traductions des fans.

Les traducteurs de la série sont très efficaces. Ils livrent le chapitre en anglais extrêmement rapidement ; cela ne prend que quelques heures pour faire le travail. Et franchement, ils font du bon travail en traduisant la série.

Les traductions de Solo Leveling 162 seront publiées au plus tard le 12 août 2021. Maintenant, nous vous fournissons les horaires des épisodes :

De 15h à 18h heure française

Spoilers Manhwa 162 de Solo Leveling

Passons maintenant à la partie la plus excitante. Jetons un coup d’œil à ce à quoi nous pouvons nous attendre dans Solo Leveling 162. Il est temps d’en savoir plus sur cette série et tout le monde devrait rester assis car les deux prochains chapitres vont être absolument fous.

Nous devons vous avertir que nous écrirons des spoilers pour le roman Web. Ils sont vérifiés et rapporteront certaines divulgations importantes. Si vous ne voulez pas être spoilé, c’est ici que vous devriez arrêter de lire.

Le chapitre 162 de Solo Leveling sera la rencontre réelle de Sung Jin-Woo avec Ashborn, le monarque des ombres. Vous voyez, Jin Woo est le vaisseau humain dans lequel le Shadow Monarch confère ses pouvoirs.

Et petit à petit, Jinwoo a grandi. À l’heure actuelle, Jin Woo et Ashborn sont littéralement à un pas de ce que le puissant monarque voulait.

Jin Woo est vraiment mort et Ashborn lui offre la possibilité de rester dans un monde d’illusions pour toujours et de s’amuser. Mais si vous choisissez de continuer à vivre, de nombreux défis vous attendent. Tout au long du prochain chapitre, nous plongerons dans une grande discussion sur les choses. Il y a tant à révéler.

Alors que Solo Leveling 162 raw se concentrera principalement sur Jin Woo et Ashborn, il pourrait également nous montrer le monde réel. Avec la défaite de Jin Woo, l’espoir est mort. Le monde n’a aucun moyen de se défendre contre ces deux bêtes et leurs armées promises.

En ces temps difficiles, un homme se lèvera pour protéger le corps de son seul espoir, pour protéger le corps de son fils unique ; cet homme n’est autre que Sung Il Hwan.