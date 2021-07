Solo Leveling saison 2 chapitre 160 : date de sortie, spoilers et récap

Le combat à trois se poursuit après que d’autres monarques aient contre-attaqué avec le chasseur de rang S Sung Jinwoo. Le monarque de glace, le roi des bêtes et le monarque de la peste entourent Sung Jinwoo. Mais Sung Jinwoo déchaîne une armée d’ombres et dit aux monarques de venir l’attaquer. Voyons comment le combat à trois se poursuit dans le dernier chapitre de Solo Leveling saison 2. Le Frost Monarch se transforme en monstre de glace, et Plague Monarch commente qu’elle veut aussi s’amuser. Libérez l’armée de monstres pour rejoindre la bataille.

Le monstre ver à tête de monstre attaque Sung Jingwoo en essayant de l’avaler, mais il se lève. Le Frost Monarch déchaîne des coups de hache et tente de frapper Sung Jinwoo au sol. Sung Jinwoo utilise ses deux poignards pour décapiter des monstres ressemblant à des vers avec des têtes monstrueuses. Les pluies des bêtes créent une proie que Sung Jinwoo frustre par ses dangers et coupe le bloc de glace qui vient du monarque des glaces. Sung Jinwoo s’échappe du piège du monarque des glaces avec le soutien de l’armée des ombres. Il se lance dans les airs, essayant de prendre le monarque de glace, mais le roi des bêtes intervient.

Sung Jinwoo commence à couper le roi des bêtes, qui lui demande s’il pense pouvoir l’endommager avec un simple métal. Sung Jinwoo répond qu’il brandit un simple morceau de métal, mais qu’il est suffisamment puissant pour couper la bête. Le roi des bêtes est choqué lorsqu’il voit son bras tomber en l’air. Le roi des bêtes est surpris que Sung Jinwoo lui coupe le bras. Sung Jinwoo atterrit sur le sol derrière le roi des bêtes, qui se demande ce qui se passe. Le monarque de la peste attaque Sung Jinwoo avec des vignes, mais Sung Jinwoo l’esquive à temps.

Webtoon 『Solo Leveling』 trailer ENG ver2.

Lire cette vidéo sur YouTube

Récap Solo Leveling Saison 2 Épisode 159

Le monarque de la peste déchaîne quatre mains monstrueuses et le roi des bêtes augmente ses pouvoirs. Sun Jinwoo regarde les deux et se demande comment il va les attaquer en même temps. Le Frost Monarch déchaîne un bras de Frost qui marche avec les monstres à tête de monstre pour abattre Sung Jinwoo. Le roi des bêtes envoie également son armée de bêtes pour combattre Sung Jinwoo. Le trio se rend compte que Sung Jinwoo n’est pas facile à vaincre.

Le général Beru émerge et brise les sorts du monarque des glaces. Le monarque de glace ne peut pas croire qu’un simple soldat de l’ombre se libérera de ses sorts. Le général Beru crie qu’il ne permettra pas à cette femme insecte de toucher son Liège. Beru a élevé son rang pour affronter le monstre qui se dirige vers son maître Sung Jinwoo. Le Frost Monarch est déçu qu’une entité de niveau Commandant soit entre des mains humaines.

Le roi des bêtes se rend compte qu’un seul soldat fantôme de niveau commandant est pratiquement un dieu de la destruction. Trois monarques s’alignent et affrontent Sung Jinwoo, et le monarque de la peste commente qu’un enfant qui ne reconnaît pas sa mère doit être battu. Beru détourne ses coups et se rend compte qu’il va tuer cette folle. Béru décide d’avoir un tête-à-tête avec Plague Monarch. Le monarque de la peste est furieux que son coup puissant ait été facilement dévié. Beru s’incline devant son maître et lui rappelle qu’ils ne le repoussent pas même lorsqu’il s’est battu avec l’espèce supérieure.

La force illimitée de Sung Jinwoo : Dieu de la destruction

Beru est impressionné par la force illimitée de Sung Jinwoo qui ne le laissera jamais tomber. Quatre monstres ressemblant à des vers avec des têtes monstrueuses se mettent en colère et décident de frapper l’angle mort, ce qui enrage Beru et Sung Jinwoo. Beru tranche les ennemis à l’aide d’une technique de griffe et Sung Jinwoo utilise ses épées. Pour la première fois, Sung Jinwoo reçoit une gifle au visage pendant la bataille et se rend compte qu’il est le monarque de la peste. Béru est furieux d’avoir giflé son maître et décide de bloquer sa pluie de coups.

Sung Jinwoo est projeté en l’air et heurte un bâtiment. Il se rend compte que ces créatures ont poussé le combat à un autre niveau. Le Frost Monarch en profite et tire des flèches de glace sur Sung Jinwoo. Sung Jinwoo coupe ces flèches et le monarque des glaces se demande à quel point Sung Jinwoo résiste à l’attaque en tenaille. Étonnamment, le Moranach of Frost est poignardé à la poitrine et il se demande comment Sung Jinwoo a pu le poignarder à distance. Sung Jinwoo rappelle à ces gars qu’ils ne quitteront pas cet endroit vivants.

Le roi des bêtes intervient et Sung Jinwoo oublie la troisième dame. Il a été poignardé et a craché du sang. La dame crie qu’elle s’appelle Querehash, le monarque des pestes. Beru se rend compte que son professeur est en danger parce que le trio a une stratégie qui a fait reculer Sung Jinwoo ; Querehash dit que c’est la mère de tous les insectes existants. Le roi des bêtes place une lourde épée autour du cou de Sung Jinwoo et Beru dit aux soldats de protéger leur maître. Le monarque commente que la blessure de Sung Jinwoo est fatale et que le temps de jeu est écoulé. Sung Jinwoo se lève et monte de niveau, leur disant qu’il n’a pas encore fini.

Date de sortie pour Solo Leveling saison 2 chapitre 160

La date de sortie du chapitre 160 de la saison 2 de Solo Leveling est le 29 juillet 2021. Les chapitres de la saison 2 de Solo Leveling sont disponibles sur Kakao Page Magazi.