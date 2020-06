Solar Opposites: renouvellement de la saison 3

La saison 3 de la série animée américaine créé par Rick et Morty co-créateur Justin Roiland et écrivain Mike McMahan a été renouvelée sur Hulu.

Synopsis officiel

Un groupe de quatre extraterrestres formant une famille qui vient d’un autre monde s’échappe de leur planète et suite au crash de leur vaisseau, ils se retrouvent coincés sur une planète inconnue qui est la terre. Ils doivent se tenir prêts à établir leur nouvelle maison dans un quartier tranquille qui se trouve au cœur de l’Amérique profonde. Cependant, leur point de vue diffère concernant ce nouveau milieu dans lequel ils vivent. Il y a ceux qui croient que la terre est le meilleur endroit où vivre et ceux qui croient que c’est vraiment terrible et qu’ils préfèrent leur monde meilleur. En effet, si Korvo et Yumyulack ne voient que la pollution, le consumérisme et la fragilité des hommes, Terry et Jesse, de leur côté, sont fascinés par la télévision, la malbouffe et les relations humaines. Ils ont toutefois pour mission de protéger le Pupa, un super-ordinateur capable de terraformer la terre pour correspondre à leur mode de vie. Les différents épisodes racontent tout le long de cette mésaventure.

Une troisième saison renouvelée

Cette semaine, une annonce a été faite par Hulu accompagnée d’un petit teaser sur la promotion des deux premières saisons et le renouvellement de la saison 3 de la série Solar Opposites, une comédie de science-fiction qui a débuté le 8 Mai 2020. Avec le grand succès que les deux premières saisons ont apporté, Hulu prépare 12 épisodes inédits de la troisième saison qui va suivre ces deux précédents. En fait, la comédie animée de Justin Roiland figure parmi les plus regardés sur la plateforme.

Roiland doit alors travailler sur les deux nouvelles saisons de Solar Opposites ainsi que sur la très attendue saison 5 de Rick and Morty. Les fans sont impatients de revoir de nouveau la suite de l’aventure des quatres extraterrestres qui se prend pour une famille. Ce qui signifie que ça prendrait au moins deux années pour que Roiland puisse écrire et réaliser la suite de la série.