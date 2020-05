Solar Opposites Preview nous fait penser que Korvo n’est pas un grand fan de la Terre

Laissez-le Rick et Morty duo Justin Roiland et Mike McMahn pour trouver un moyen très cool et unique de promouvoir leur prochaine série de science-fiction / comédie animée Opposés solaires. Avec leurs coordonnées de vol les programmant pour atterrir sur Hulu le 8 mai, le réalisateur / acteur / ambassadeur geek Kevin Smith donne à nos nouveaux amis de la planète Shlorp la possibilité de rejoindre les masses via un Twitter Q&A. , Korvo (Roiland), Terry (Thomas Middleditch), Yumyulack (Sean Giambrone) et Jesse (Mary Mack) a pris du temps sur leurs journées chargées pour apprendre à connaître la Terre (avant de la terraformer) pour répondre aux questions de Smith ainsi que de Twitterverse.

Avec une tonne de connaissances extraterrestres, le quatuor a également apporté un extrait de clip qui montre clairement la différence entre ceux qui aiment un peu la terre (Team Terry) et ceux qui la trouvent un gaspillage d’existence (Team Korvo). En cours de route, cela nous a également rendu nauséeux à l’idée de «lécher les souches» (ouais, vous verrez).

VOIR! Un clip inédit du premier épisode de #SolarOpposites – le nouveau dessin animé de @JustinRoiland en avant-première CE VENDREDI – 8 mai – uniquement le @hulu! Rencontrez KORVO et TERRY! #SolarOppositesxKevinSmith pic.twitter.com/SGGE1YRCA6 – KevinSmith (@ThatKevinSmith) 6 mai 2020

Dans la série animée pour adultes de Roiland et McMahn, une équipe de quatre extraterrestres qui échappent à leur monde natal qui explose pour s’écraser dans une maison prête à emménager en banlieue américaine. Ils sont également divisés sur le fait que la Terre soit horrible ou impressionnante. Korvo et Yumyulack (Sean Giambrone) ne voient que la pollution, le consumérisme grossier et la fragilité humaine tandis que Terry et Jesse (Mary Mack) aime les humains et toute leur télévision, la malbouffe et les trucs amusants. Leur mission: protéger le Pupa, un supercalculateur vivant qui évoluera un jour dans sa vraie forme, les consommera et terraformera la Terre. Voici un aperçu de la bande-annonce officielle de Opposés solaires, avec une sélection de comédiens doublés de stars, dont Roiland, Giambrone, Middleditch, Mack, Alan Tudyk, Alfred Molina, Christina Hendricks, Jason Mantzoukas, Liam Cunningham, Rainn Wilson, Tiffany Haddish, et plus.

Le post Solar Opposites Preview nous fait penser que Korvo n’est pas un grand fan de la Terre est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.







Partager : Twitter

Facebook