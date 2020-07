Sofía Suescun se retrouve à l’hôpital après avoir fait du nudisme à Ibiza

Les professionnels le préviennent quotidiennement: se protéger du soleil est essentiel; des conseils que Sofia Suescun aurait dû entendre et c’est que ce qui était des vacances de rêve a fini par se transformer en cauchemar pour l’ancien concurrent et collaborateur de télé-réalité. Elle-même a été chargée d’impliquer ses problèmes avec ses followers à travers différentes histoires Instagram sur votre profil officiel sur ce réseau social.

Suescun a passé quelques jours en vacances à Ibiza avec son petit ami Kiko Jiménez; Preuve en est toutes les photos, vidéos et histoires que les deux ont publiées. sur leurs comptes Instagram respectifs et nous les avons vus profiter des plages paradisiaques des îles Baléares comme aucune autre. Suescun par exemple n’a pas hésité à partager une image complètement nue dans laquelle il cachait simplement son mamelon et que a provoqué une réaction instantanée de ses partisans et c’est que la photographie accumule déjà des centaines de commentaires et des milliers de «j’aime», ce qui prouve la puissance médiatique de celle-ci.

Le problème est venu quand il est rentré à l’hôtel après avoir passé plusieurs heures à bronzer depuis Suescun a publié un Instagram Stories avec son visage couvert, dans lequel j’écrivais: « Bonjour. Jusqu’à il y a un instant, j’étais fatale, je vomissais et j’avais beaucoup de frissons et de mauvaise humeur. On m’a définitivement donné un coup de chaleur. C’est la première fois que ça m’est arrivé« La fille n’est pas restée là-bas, et c’est qu’elle a aussi reflété que » sans aucun doute il faut beaucoup se protéger et s’hydrater à l’infini. « Un conseil évident mais il semble que le Suescun n’ait pas été appliqué quand elle est allée à la plage, en prenant Tenez compte du problème causé par le soleil au milieu de vos vacances.

Dans cette même publication, la jeune fille voulait rassurer ses fans en disant que « je vais bien » et en disant que « mon enfant m’a rempli de crème et m’a mis des linges d’eau gelée ». Certains remèdes maison qui semblent ne pas avoir été suffisants, c’est que les histoires suivantes de Suescun ont été enregistrées à l’hôpital. En cela, nous avons vu que les deux avaient été entrés par un coup de chaleur bien qu’à en juger par le texte de la jeune fille, il semble que cela ne se soit pas avéré trop grave: « Finalement, nous nous sommes retrouvés à l’hôpital. Nous sommes déjà parfaits. Toujours ensemble. »

Le petit ami de Sofía Suescun doit récupérer très rapidement et c’est Cela a été choisi pour jouer dans le duel culinaire de «The Last Supper» ce vendredi à Telecinco. L’émission télévisée sera jumelée avec le collaborateur régulier de «Sálvame», Rafa Mora. Les deux doivent se rendre au marché Barceló de Madrid ce jeudi 9 juillet pour faire l’achat afin de préparer le menu choisi par les chefs sous le format de La Fábrica de la Tele et vendredi ils ils joueront la victoire dans laquelle il promet d’être une nuit de crise cardiaque dans l’espace Telecinco.