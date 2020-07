Sofía Suescun détaille l’angoisse qu’elle a ressentie lorsqu’elle a découvert qu’ils avaient été volés à la maison

Tout en profitant de quelques jours de déconnexion à Ibiza, certains voleurs en ont profité pour entrer chez Sofía Suescun et Kiko Jiménez. Cela est allé directement à Telecinco lors de l’atterrissage à Madrid, alors qu’elle était celle qui a trouvé la maison à l’envers à son arrivée. Dans la nuit du 11 juillet, Sofía Suescun a assisté à «Saturday deluxe» pour raconter comment elle a vécu ce moment et révéler la valeur de tout ce qui a été volé. De plus, elle se souvient comme un cauchemar de ne pas avoir trouvé ses chats, qui sont heureusement apparus quelques minutes plus tard.

« Il est clair qu’ils nous avaient très contrôlés, qu’ils connaissaient toutes les étapes que nous allions suivre, que ces quatre jours, ils avaient laissé libre cours à ce qu’ils voulaient et c’est la peur que j’ai encore », avoue l’invité qui prétend se sentir désormais chez lui « très contrôlé et très vulnérable ». Suescun a tenu à remercier tout le travail de la garde civile, ainsi que celui de la police judiciaire, qui « ont retracé tout ce qu’ils ont pu toucher et ont trouvé plusieurs indices très évidents ».

Quand elle est rentrée chez elle, elle est entrée dans la maison, en ouvrant la porte normalement, mais quand elle est entrée, elle s’est rendu compte que ce qui se passait n’était pas du tout normal. « Ça m’étonne que je n’avais pas peur à l’époque parce que j’ai traversé la maison. Imaginez qu’il y ait une personne avec une arme là-bas, je n’ai même pas pensé au choc que j’ai eu « , explique-t-il.

Fente le matelas et porte une culotte usée

« J’étais bouleversé », se souvient Suescun qui, à ce moment, ne faisait que pleurer et hurler. Il est allé chez son voisin et il lui a dit que sa voiture avait disparu. « Ils sont sortis avec la voiture et elle a un géolocalisateur. Ils ont trouvé la voiture et ils vont tout trouver. Ce qui est étrange, c’est qu’ils n’ont pas pris l’ordinateur. » En tout, calcule qu’ils auraient pris 200 000 euros en bijoux, sacs, chaussures, objets de valeur et espèces.

Sofía Suescun admet que « c’était tout un film » et, parmi les détails, elle dit qu ‘ »ils ont ouvert le frigo et pris le gâteau que mes fans m’ont donné ». De plus, ils ont coupé le matelas entier pour de l’argent à l’intérieur. En outre, il ajoute également que « le seau où j’avais les vêtements sales était vide et je me souviens qu’il y avait trois culottes. Ils les ont prises et je ne sais pas pourquoi. «