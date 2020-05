– Publicité –



Sofia Carson a partagé le premier aperçu de son nouveau film Netflix à venir « Feel The Beat ».

Sofia Carson a été vue dans un certain nombre de films comme Pretty Little Liars; Les perfectionnistes et mettant en vedette dans une série à succès Descendants. Le nouveau rôle de l’acteur comprend un peu de danse et de Broadway. De retour le mardi 12 mai, l’actrice avait partagé le premier regard sur son prochain film Netflix Feel The Beat.

Le film sera présenté en avant-première via le service de streaming le 19 juin, et Sofia jouera le rôle d’un acteur disgracié de Broadway nommé April qui est rentré chez lui pour peut-être aider un groupe de danseurs inadaptés à remporter une victoire dans une compétition à venir. Maintenant en dehors de l’intrigue du film, peu de choses sur les personnages, et le rôle de Sofia est connu, mais Netflix et Sofia ont partagé un premier regard qui a donné quelques indices d’image.

Sofia Carson a partagé un premier aperçu du film Netflix «Feel The Beat»

– Publicité –

Il y a eu une série de photos partagées sur Twitter, et le personnage de Sofia semble monter sur scène pour un concours. Quelques images supplémentaires la montrent virevoltant sous une lumière de scène et s’engageant dans ce qui semble être une conversation intense. Ensuite, la photo finale montre Sofia, vraisemblablement avec son troupeau de inadaptés, vêtue de rose et descendant un escalator.

L’actrice a également partagé les mêmes images sur sa page Insta et bien qu’elle n’ait pas fourni de détails supplémentaires, elle semblait excitée à ce sujet.

Il y a eu des rapports selon lesquels le tournage du film avait commencé en été, et à cette époque, les acteurs du film comprenaient également Donna Lynne, Enrico Colantoni, Wolfgang Novogratz et bien d’autres.

Le film en direct présentera également la chorégraphie de Mia Michaels, une chorégraphe primée aux Emmy Awards qui a travaillé sur So You Think You Can Dance.

Eh bien, c’est ça les gars. Nous espérons le meilleur pour toute l’équipe et souhaitons plein succès au film.

– Publicité –