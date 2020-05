Society Saison 2: les principales mises à jour comme la date de sortie, les acteurs, la bande-annonce, l’intrigue et certaines rumeurs de la série

– Publicité –



Créé en tant que Netflix Original, The Society est une série dramatique américaine qui a été diffusée le 10 mai 2019. Le drame pour jeunes adultes a été un énorme succès depuis sa sortie et a été comparé à Lord of the Flies. Le spectacle a été créé par Christopher Keyser et a été renouvelé pour une deuxième saison.

Society Saison 2: quand sortira-t-elle? Qui est la distribution définitive?

Il n’y a pas eu de date officielle quant à la date de sortie de la deuxième saison. Selon les rumeurs, la série devait sortir en 2020. La production a commencé en 2019. Cependant, le monde est aux prises avec une pandémie qui a entraîné la fermeture vigoureuse de nombreuses industries dans le monde. Il semble que nous n’aurons pas la saison deux avant 2021.

La majorité des acteurs principaux reviendront pour reprendre leurs rôles pour une deuxième saison. Kathryn Newton sera de retour comme Allie Pressman, Sean Berdy comme Sam Elliot, Natasha Bordizzo comme Helena, Olivia DeJonge comme Elle Tomkins, Kristine Froseth comme Kelly Aldrich et Rachel Keller comme Cassandra Pressman.

Il y aura de nombreux rôles récurrents qui seront vus dans la saison deux. Cependant, il n’y a aucune nouvelle de nouveaux visages rejoignant le casting.

Society Saison 2: Que comportera le complot? Y a-t-il une bande-annonce?

La première saison a vu l’adolescent comprendre la réalité dans laquelle il vit: c’était un univers parallèle et, par conséquent, explique la disparition des citoyens. Les adolescents tentent toujours de trouver un moyen de revenir en arrière. Pendant ce temps, le West Ham d’origine fonctionne régulièrement sans adolescents.

La scène finale voit une plaque accrochée à un mur qui dit «Nous nous souvenons d’eux». C’est en l’honneur de tous les adolescents disparus avec leurs noms inscrits. Mais, il n’y a aucune certitude si les parents ont enfin compris ce qui est arrivé à leurs enfants ou s’ils le recherchent toujours.

Il n’y a pas eu de bande-annonce pour l’instant. Il sort principalement un mois ou deux avant la sortie. Jusque-là, restez en sécurité!

