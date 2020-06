Social Distancig Stormtroopers déjà en place à Disney World / Film

Même si le monde de Disney à Orlando, en Floride, ne devrait pas rouvrir avant juillet, le Disney Springs collection de boutiques et de restaurants est de retour et fonctionne. Cependant, il existe toujours des politiques de distanciation sociale, et afin de s’assurer que les clients adhèrent aux directives définies par les paramètres régionaux du parc à thème Disney, ils ont fait appel à des Stormtroopers de premier ordre pour s’assurer que les gens gardent leurs distances les uns des autres en façon de plaisanteries ludiques et d’interaction avec la foule.

Stormtropers imposant la distance sociale

Garder une distance de sécurité loin des invités en se tenant au sommet d’un balcon, un homme et une femme Stormtrooper plaisantent d’avant en arrière sur leur travail actuel et font également un peu de chamailleries pour garder leur distance l’un de l’autre.

La Stormtrooper femelle n’est pas trop satisfaite de sa mission actuelle, car elle travaille généralement sur Star Destroyers, surveillant les ponts de vol et ainsi de suite. Mais ils regardent la foule vers le bas, leur disant de se déplacer et de les comparer aux banthas, les créatures velues que Tusken Raiders (AKA sand people) sont connus pour chevaucher. Lorsque le Stormtrooper mâle offre des faits amusants sur les banthas, la femelle répond: « Ouais, je vais avoir besoin de vous pour éloigner la longueur d’un bantha mâle, s’il vous plaît. »

La nature maladroite des Stortmroopers se joue jusqu’à ce que l’un d’entre eux tente de montrer à l’autre comment faire plus autorité. Le soldat de sexe masculin dit: «Hé, vous! Avec le visage couvrant! » Cela incite la femme soldat à le réprimander en disant: «Ils ont tous un couvre-visage.» Le mâle répond: «Eh bien, nous les avons tous fait ressembler», et la femme le soutient, «Et maintenant, ils savent tous qui est responsable . «

Les Stormtroopers essaient également différentes interprétations en disant: «Avancez», parlez de trouver un espion de la Résistance parmi la foule, et dites que les couvre-visages des invités pourraient être plus agréables que les casques qu’ils portent.

C’est très amusant, mais on ne peut s’empêcher de penser à l’optique de cette configuration. Même si les plaisanteries entre les Stormtroopers sont légères, ils font également partie d’un régime oppressif qui essaie de contrôler la galaxie. C’est comme rendre l’environnement policier ludique et amusant. Et compte tenu de tout ce qui se passe avec notre propre police aux États-Unis en ce moment, peut-être que transformer l’équivalent galactique des flics en un morceau de comédie familial n’est pas la meilleure idée en ce moment. Mais les Stormtroopers sont déjà situés autour de Star Wars Galaxy’s Edge et gênent de manière ludique les invités de temps en temps, c’est donc probablement quelque chose que nous verrons davantage lorsque Disney World rouvrira le mois prochain.

