SNYDER révèle des changements majeurs aux plans futurs de DC après la sortie de DiDIO, comment cela affecte le métal de la mort

Crédit: Greg Capullo (DC)



Scott Snyder Crédit: Kat Calamia (Newsarama)



Dark Nights: Death Metal L’écrivain Scott Snyder fait la promotion de la série maintenant qu’elle a une date de début révisée, le 16 juin, et l’ancien écrivain exclusif DC a tiré un peu le rideau sur les récents changements dans la gestion de DC et comment cela a affecté l’événement à venir.

« DC a changé en premier. Dan [DiDio, former DC co-publisher] à gauche, et en plus de cela, la ligne a changé en termes de ce que nous avions prévu après 2020.… Tout a été fluide, mais[[Death Metal]est resté ce qu’il était. La seule chose qui a changé est le contexte « , a déclaré Snyder Den of Geek.

« Et ce qui a changé lorsque le paysage de DC a changé de l’autre côté, et quand l’éditorial a changé avec la sortie de Dan, c’est simplement que nous n’avons plus du tout été contraints par une période de ce qui allait se passer de l’autre côté. , nous avons donc dû nous développer. «

Dan DiDio Crédit: DC Entertainment



Le co-éditeur de longue date de DC, Dan DiDio, a quitté brusquement la société le 21 février, et la pandémie de COVID-19 a conduit DC à reporter et recalibrer son calendrier de publication à l’avenir. Snyder a précédemment déclaré que la pause a conduit DC à étendre ce Heavy métal était initialement prévu pour être, et que le but de l’événement était de « trier la continuité et l’univers et vous donner quelque chose d’amusant brillant et cohérent de l’autre côté. »

Snyder n’a pas dit quels étaient les plans de DC après 2020 à l’origine ou maintenant, mais avant la pandémie de COVID-19, DC a fixé le Génération one-shot – une fois programmé en même temps que Death Metal, désormais hors du calendrier de DC – comme leur « charge pour l’avenir de DC » à l’échelle de l’entreprise.

Crédit: DC



« Le Génération une série de promotions sont conçues pour donner vie à la nouvelle chronologie de DC », a déclaré le co-éditeur de l’époque, Dan DiDio, dans un communiqué de presse du 13 février. « Avec Génération un: l’ère des mystères et chaque volume suivant, nous mettrons en lumière l’histoire de plus de 80 ans de l’édition de l’univers DC tout en préparant le terrain pour l’avenir radieux des personnages de DC. Toutes nos plus belles histoires et événements créeront la toile de fond et le contexte des grandes nouvelles aventures que nous avons prévues. Tout compte et nous garantissons qu’il y aura des surprises en cours de route! »

Cela faisait partie d’un recalibrage orchestré de la chronologie de DC, dirigé par DiDio, sur toute la ligne. Snyder lui-même a écrit la première étape importante vers cela avec sa nouvelle et celle de Bryan Hitch en janvier Wonder Woman # 750, la reconnectant pour être le premier super-héros établi dans le noyau de DC Universe.

Mais étant donné les commentaires plus récents de Snyder qui disent « nous n’avons plus du tout à être contraints par un calendrier de ce qui allait se passer de l’autre côté », ce qui laisse ce scénario et le calendrier, et Génération, tous en question.

Le précédent Génération zéro: des dieux parmi nous one-shot qui allait être une offre de Free Comic Book Day n’a évidemment pas été publié et DC n’a pas annoncé de plans pour le publier. Génération un: l’ère des mystères initialement sollicité pour mai ne figurait pas dans la liste de titres rééchelonnés de DC de juin et le deuxième Génération un tir L’âge du métahumain n’a pas été sollicité pour juin avant même l’arrêt du coronavirus, malgré l’annonce ponctuelle mensuelle quelques semaines auparavant.

DC n’a pas répondu aux multiples demandes de Newsarama pour une mise à jour sur l’état du projet.

Quel que soit le sort de ce projet, l’attention de Snyder sur Wonder Woman demeure.

« Death Metal est notre histoire Wonder Woman « , a déclaré Snyder Den of Geek. » … Il a été construit autour de cette idée que Wonder Woman a été une voix sur plusieurs fronts pour la vérité sur le DCU, sur la vraie nature de la quête que mène Justice League, tout cela. «