Snowpiercer saison 3 épisode 5 : récap et explication de la fin

Après un quatrième épisode surprenant qui dépeint le combat de Wilford pour rester en vie, le cinquième épisode de la saison 3 de la série post-apocalyptique Snowpiercer sur Netflix commence avec Alex prenant soin de sa figure paternelle.

Les passagers du Snowpiercer célèbrent la perspective de l’arrivée d’un nouveau-né alors que Zarah se prépare à donner naissance à elle et à l’enfant de Layton. Josie en apprend plus sur son corps résistant au froid de Mme Headwood et elle le partage avec Ben. L’épisode se termine par des événements étonnants qui pourraient renverser le sort de Layton et du Snowpiercer. Si vous êtes curieux de connaître la même chose, laissez-nous plonger dans la fin de l’épisode après un bref récapitulatif !

Attention spoilers sur l’épisode 5 de la saison 3 de Snowpiercer

Récap de l’épisode 5 de la saison 3 de Snowpiercer

Le cinquième épisode de la saison 3 de Snowpiercer, intitulé « A New Life », suit Zarah, qui écrit une lettre à sa fille à naître à propos du Snowpiercer. Alex commence à s’occuper de Wilford, qui ne s’est pas remis de la blessure par balle presque mortelle. Les passagers du Snowpiercer font un arbre de noms pour le bébé de Layton et Zarah. Alors que Zarah et Layton passent du temps près de l’arbre dans la voiture de nuit, l’eau de la première se brise et elle entre en travail. De Mme Headwood, Josie apprend qu’elle a perdu la capacité de ressentir la douleur en raison des effets secondaires de son traitement résistant au froid.

Layton convoque le Dr Pelton pour s’occuper de Zarah car il ne fait pas confiance à Mme Headwood. Pike vient rencontrer Ruth et lui demande de prendre position contre Layton. Le chef de l’hospitalité le congédie après s’être assuré de sa confiance dans l’actuel chef. Alors que Ruth et d’autres passagers célèbrent l’arrivée d’un nouveau-né, l’arbre des noms prend feu. Bess commence l’enquête et Layton la rejoint. Ils soupçonnent Lilah Jr. d’être celle qui a déclenché l’incendie. Oz et Lilah Jr. rejettent leurs soupçons. Au fur et à mesure que leur enquête progresse, Bess et Layton découvrent qu’une grande quantité d’éthanol manque, indiquant des incendies potentiels.

Ben demande à Sykes d’aider Javi avec son traumatisme. Elle fait équipe avec Javi pour lui apporter son soutien. Ben rencontre Josie à la motrice et lui propose de lui apprendre à conduire le train. Alors qu’ils passent du temps ensemble, Josie partage qu’elle ne peut plus ressentir de douleur. Elle demande également à Ben s’il manque Melanie. Ils partagent également l’intimité de manière impulsive. Un deuxième incendie se déclare dans le Snowpiercer, suivi d’une explosion, qui tue presque Layton. Javi remarque qu’il manque des matériaux explosifs dans le stockage. Layton, après avoir échappé à l’explosion, court vers Zarah alors qu’elle traverse un travail compliqué.

Fin de l’épisode 5 de la saison 3 de Snowpiercer : Zarah accouche-t-elle ?

Oui, Zarah donne naissance à une petite fille en bonne santé. Après avoir accouché, Zarah souffre gravement des effets secondaires du traitement résistant au froid administré au bébé. En tant qu’hôte, la température de Zarah commence à baisser progressivement. Le Dr Pelton et Mme Headwood tentent de stabiliser la baisse de température de Zarah à l’aide de couvertures chauffantes. L’explosion dans le train rend encore plus terrible la situation puisque Layton est obligé de s’éloigner de la mère de son enfant. Indépendamment de la baisse de température, le Dr Pelton demande à Zarah de pousser pour accoucher. Après un effort considérable, Zarah donne naissance à Liana.

Même si le bébé est en bonne santé, le traitement résistant au froid qu’elle reçoit peut s’avérer être un sujet de préoccupation pour Layton. Compte tenu des effets secondaires dont Josie souffre lors du traitement, il n’est peut-être pas surprenant que Liana commence à souffrir de la même chose. Comme l’inquiète Layton, l’altération génétique effectuée sur le bébé pourrait changer le destin de Liana, pour le meilleur ou pour le pire. Alors que le Snowpiercer se rapproche de New Eden, le père et la mère de Liana devraient s’inquiéter de la survie de l’enfant à l’extérieur du train.

Pike déclenche-t-il le feu et l’explosion ? Pourquoi ?

Depuis la réémergence de Layton en tant que chef du Snowpiercer, Pike semble mécontent du leadership et de la prise de décision de son ami. Ses suggestions à Ruth de prendre le contrôle du Snowpiercer de Layton indiquent que l’ancien Tailie veut que son « ancien ami » ne modifie pas le sort du train et des passagers. Ses soupçons concernant New Eden montrent également qu’il ne croit pas au mensonge fabriqué par Layton et Asha. A la fin de l’épisode, Pike se cache dans le wagon qui explose à l’arrivée de Layton, indiquant son implication dans l’explosion et l’incendie.

Pike détruit également une télécommande, peut-être de la bombe qu’il a posée pour l’explosion. Le feu et l’explosion peuvent être la façon dont Pike alarme Layton, sinon sa tentative de tuer le chef. Les tentatives de Layton d’être le prochain tyran du Snowpiercer, telles que mal interprétées par Pike, peuvent être le motif des actions de Pike. Pike envisage peut-être une position autoritaire pour lui-même en forçant son amoureuse Ruth à devenir le prochain commandant du train, le conduisant peut-être à tuer ou à blesser Layton. Depuis que Layton et Bess se sont échappés de l’explosion, ils découvriront peut-être que Pike est le véritable coupable des deux incidents.