Snowpiercer saison 3 épisode 1 : récap et explication de la fin

Basée sur le film éponyme de 2013 de Bong Joon-ho et sur le roman graphique français de 1982 “Le Transperceneige” de Jacques Lob, Benjamin Legrand et Jean-Marc Rochette, la série post-apocalyptique Snowpiercer est centrée sur le train éponyme, qui accueille les seuls survivants de l’humanité lorsque la planète Terre devient un terrain vague gelé. La troisième saison de la série commence par les conséquences des tentatives de Layton et de ses alliés pour retrouver Melanie en scindant Snowpiercer en deux.

Diffusé sur Netflix depuis ce mardi 25 janvier, le premier épisode suit l’équipage du train pirate, qui tente d’analyser les points chauds à l’extérieur de Snowpiercer à l’aide des données recueillies par Melanie. Comme l’épisode et sa fin laissent derrière eux de nombreuses questions et développements à méditer, les téléspectateurs doivent être à la recherche d’un compte rendu détaillé de ces derniers. Sur cette note, laissez-nous vous guider à travers le premier épisode de la saison 3 de la série !

Attention spoilers sur l’épisode 1 de la saison 3 de Snowpiercer

Récap première Snowpiercer saison 3

Le récit du premier épisode de la saison 3, intitulé “La tortue et le lièvre”, commence six mois après les événements de la fin de la saison 2. Wilford, furieux, tente d’établir son autorité à bord du Snowpiercer, tandis que la résistance se développe parmi les passagers des classes inférieures. Avec l’aide de Ruth, qui se cache de la colère de Wilford, Pike dirige les Tailies. Pendant ce temps, l’équipage du train pirate commence à recueillir des informations sur le changement de climat sur Terre. Au cours d’une de ces enquêtes en Corée du Nord, Ben tombe dans un réacteur souterrain.

Pour sauver Ben, Layton et Josie quittent le train et partent à sa recherche. Alexandra et Bess prennent le train pour la chaleur et acceptent de revenir pour Ben, Layton et Josie. Dans le Snowpiercer, Wilford enquête sur un problème concernant les ressources en eau avec Kevin. Grâce à Oz, Kevin découvre que le maître des eaux de seconde classe fournit des bains chauds aux personnes associées à la résistance. Il lance une recherche dans le train et Pike aide Ruth à se cacher. Wilford capture le maître des eaux et le punit avec un Tailie.

Miss Audrey est libérée de l’enfermement avec l’aide de Martin et se rend dans la salle des machines. Elle demande à Alex de rejoindre le Snowpiercer plutôt que d’essayer de sauver Layton et l’équipage. Sa persuasion prend fin lorsque Bess se cogne la tête pour la rendre inconsciente. Layton et Josie trouvent Ben, qui se débat avec le faible soutien de sa combinaison. Layton descend à l’aide d’une corde et aide Ben à sortir du réacteur. Il demande à Josie de le porter jusqu’au train des pirates, qui arrive pour eux à ce moment-là.

Qui est dans le costume rouge ? La vie existe-t-elle en dehors de Snowpiercer ?

Après avoir sauvé Ben avec succès, Layton décide d’inspecter le réacteur, doutant que l’endroit soit encore en activité. Même si son costume fonctionne avec peu d’énergie, il commence à chercher des informations. Au cours de sa recherche, il est attaqué par un individu anonyme portant un costume rouge. Il combat l’attaquant même si sa combinaison commence à manquer de charge. Bien que l’identité de la personne reste inconnue, le plan final de l’épisode révèle que l’individu est une femme et qu’il peut s’agir d’une scientifique qui a survécu au gel grâce aux mécanismes disponibles dans le réacteur.

La présence de l’individu dans une installation souterraine isolée, recouverte de glace, prouve que la vie existe en dehors de Snowpiercer. Les conclusions de Melanie – qui affirme que la planète Terre se réchauffe effectivement – laissent la porte ouverte à Layton, Ben et d’autres pour étudier les chances de recolonisation de la Terre. Cependant, ils n’ont pas sérieusement envisagé les possibilités d’existence de la vie au-delà des passagers de Snowpiercer. La rencontre de Layton avec la femme inconnue peut changer la compréhension de la vie après la congélation. Avec un survivant du gel juste devant eux, on peut s’attendre à ce que l’équipage du train pirate envisage la possibilité de trouver d’autres vestiges de l’apocalypse qui n’étaient pas dans Snowpiercer.

Layton arrive-t-il à rejoindre le train pirate ? Qu’arrive-t-il à la personne en costume rouge ?

Oui, Layton parvient à rejoindre le train des pirates. La rencontre de Layton avec l’agresseur l’empêche de suivre Josie et Ben jusqu’au train des pirates. Lorsque la batterie de son costume s’épuise, il tombe au sol. Comme Josie pense que Layton a encore assez de temps dans sa combinaison, elle commence à l’attendre après avoir aidé Ben dans le train. Lorsque Ben révèle que la combinaison de Layton n’a plus assez de charge, Josie craint le pire. Mais contrairement à leurs inquiétudes, Layton parvient à monter dans le train, portant sur ses épaules son agresseur au costume rouge.

Le dernier plan de l’épisode révèle que Layton a réussi à retourner en toute sécurité au train pirate. Il réfléchit aux visions qu’il a eues lors de sa rencontre dans le réacteur souterrain. Avec Layton de retour dans le train, on peut s’attendre à ce que l’enquête de l’équipage continue, malgré l’opposition de Miss Audrey. En plus des découvertes de Mélanie, l’existence de l’agresseur anonyme devrait conduire l’équipe à prendre une nouvelle direction dans son enquête. L’agresseur ayant soi-disant survécu au gel pendant près de huit ans, ses expériences et ses découvertes pourraient s’avérer précieuses pour l’équipage dans sa quête de compréhension des changements climatiques.

Que fait Wilford au bébé de Layton et Zarah ?

Laisser Zarah dans le Snowpiercer de Wilford est l’une des décisions les plus difficiles que Layton doit prendre pour sauver Melanie de la base de recherche. Pour empêcher Wilford de faire du mal à Zarah, il prend Mlle Audrey en otage. Mais les actions de Layton entraînent des répercussions de la part de Wilford, bien qu’indirectement. Plutôt que de faire explicitement du mal à Zarah ou à leur bébé à naître, il s’en remet à ses experts médicaux pour s’occuper du bébé.

Même si nous ne savons pas exactement ce que Wilford fait au bébé, nous voyons les Headwoods injecter quelque chose à Zarah et au bébé. Comme l’enfant de Layton doit être la dernière chose qui compte pour lui, nous pouvons nous attendre à pire de la part de Wilford. Quelles que soient ses actions, elles peuvent être sa façon de se venger de l’absence de Miss Audrey.