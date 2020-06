Snowpiercer Saison 1 Episode 4 Review

Martin Carr passe en revue le quatrième épisode de la saison 1 de Snowpiercer…

Des incursions en troisième classe, des sushis préparés avec précision et des monologues sur la nécessité d’un équilibre parfait sont tous présents et corrects dans l’épisode quatre. À l’exception d’une poursuite à pied prolongée «Sans leur créateur», il y a beaucoup de conversations, des moments mineurs de meurtre mystérieux et des liaisons fugaces. Ce qui devient vite évident cependant, c’est que Snowpiercer repose sur plus qu’un simple tueur en série qui collecte des pièces privées.

Après le massacre de Nikki, il y a une panique généralisée, des soupçons irrationnels et suffisamment de ragots pour nous permettre notre premier regard correct en première classe. Une minorité qui se considère au-dessus de la loi, au-delà de tout reproche et infaillible. Il ne sera pas surprenant que Layton appréhende enfin le coupable, mais les conversations pour y arriver valent ce voyage. Ces occupants adeptes semblent troublés et Daveed Diggs possède ces interrogations avec facilité, tandis que L J Folger d’Annalize Brasso prouve plus que son match.

Ailleurs, les infidélités, les indiscrétions et les faiblesses de ceux de chaque classe ajoutent de l’ampleur à la procédure, ce qui prouve que Snowpiercer a des opportunités dramatiques infinies. Le fait que le public soit coupable du coup d’envoi ajoute une belle tournure alors que les personnages manipulent, font marche arrière et bousculent leur désir d’éviter l’admission. Les actes désintéressés sont comme de la poussière d’or et ces bastions d’intérêt personnel répugnent dans leur utilisation du pouvoir et de l’influence.

Les rebondissements dans ce conte ne font que soulever plus de questions, l’histoire de fond saigne entre les mots et il devient clair que des choix peu recommandables ont été faits par tout le monde à bord. Préserver un écosystème parfait de l’offre et de la demande a pris des sacrifices au-delà de la division de la nourriture et de l’eau. C’est pourquoi quand la vraie torsion se déclenche, vous vous demandez où Snowpiercer est parti sans tous les joueurs de la partie. Mélanie joue un jeu dangereux qui la trouve éternellement enracinée dans une situation de sa propre fabrication. La durée pendant laquelle elle peut conserver son autorité est due à un certain nombre de facteurs, car la tromperie et le déni sont le stock de nombreuses personnes à bord.

Alors que nous apprenons, la société est une chose amusante et les gens n’aiment pas perturber leurs routines. Un accès limité engendre du ressentiment, un manque de reconnaissance encourage la rébellion et le privilège instille la complaisance. Malheureusement, c’est ce que l’ordre exige mais la mutinerie arrive, les options de méditation ont été mises sur la glace et les gens sont enclins à perdre la foi «Sans leur créateur».

Martin Carr