Snowpiercer Saison 1 Episode 2 Review

Il y a des significations métaphoriques et littérales qui sous-tendent ce slogan alors que nous nous penchons sur l’épisode deux de la série phare de TNT. Snowpiercer comme un programme a déjà remplacé son prédécesseur de long métrage, en définissant ses deux protagonistes opposés dans le récit. Daveed Diggs apporte un charme facile à Andre Layton et fonde les éléments les plus abstraits lors de son voyage dans ce train. Une combinaison d’intelligence de rue instinctive et un comportement décontracté lui donnant une autorité immédiate.

Ailleurs, Melanie Cavill s’avère tout aussi complexe que la principale voie de communication entre un créateur éponyme et tous les passagers restants. Il y a des allusions à un passé que Jennifer Connelly transmet à travers de petits gestes, tandis que des indices visuels plus évidents parsèment sa petite zone d’isolement. Pour appeler cela quelque chose de plus simple, ce serait revendre une cabine ordonnée, remplie de mémoire mais définie par la responsabilité et la structure rigide.

Tous deux sont entrelacés par un écosystème intrinsèquement interdépendant, rempli de troubles civils et criblé de préjugés. Alors que notre chemin à Layton s’avère avoir un attrait «tout le monde» et une loyauté féroce envers ceux qui existent dans la queue. À mesure que l’épisode deux se déroule, il devient évident que l’intérêt personnel est au cœur de son enquête, de vieilles connaissances remontent de vieux souvenirs et l’histoire est filtrée à travers des flashbacks.

Une subtile leçon d’histoire est alimentée par des échanges de dialogue, tandis que les menaces imminentes devant et derrière, sont habilement coupées en scènes qui touchent à ce prédécesseur du long métrage. La décadence, la déviance et l’androgynie sont également ajoutées dans une toile élargie, car les attentes sociales sont définies par ceux qui n’ont aucune idée tangible de la hiérarchie au-delà de ce tube d’étain sur roues. «Préparez-vous à vous préparer» commence vraiment à explorer jusqu’où ces divisions vont dans un endroit dépendant de l’ordre, du disciple et de l’équilibre, mais regorgeant de cellules dissociées.

Snowpiercer peut être une procédure policière déguisée en scénario de train à grande vitesse, mais c’est aussi une déclaration sociale sur les systèmes politiques, les préoccupations écologiques et les questions de classe qui vont beaucoup plus loin. Seuls deux épisodes sont déjà devenus un organisme respirant vivant, avec un sens de soi et une qualité immersive qui en dit plus que n’importe quelle revue pourrait transmettre verbalement. Daveed Diggs, Jennifer Connelly et un ensemble de profondeur peuvent incarner ces personnes, mais le train a un caractère en fonte qui les éclipse tous. Comme Snowpiercer continue sa boucle perpétuelle autour d’une planète stérile, cette adaptation fait déjà ses preuves.

