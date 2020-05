Snowpiercer Saison 1 Episode 1 Review

Martin Carr passe en revue le premier épisode de Snowpiercer…

Basé sur l’adaptation du long métrage de Boon Joon Ho et Kelly Masterson, Snowpiercer s’affiche sur les écrans après une longue période de gestation. Utiliser des éléments de Le Transperceneige écrit par Jacques Lob, Jean-Marc Rochette et Benjamin Legrand, c’est un récit post-apocalyptique de division de classe, de troubles civils et d’ascension mutin. Développé pour la télévision par Josh Friedman et Graeme Manson, ce spectacle reprend sept ans après le film et présente très rapidement des thèmes à long terme.

À l’aide d’une ouverture inspirée qui mélange l’action en direct avec des pierres de touche de roman graphique, nous assistons à des conflits, au désespoir et aux affrontements de voitures de train. L’armure anti-émeute est omniprésente, l’artillerie lourde en abondance et des matraques descendent sur les multitudes qui se battent pour survivre. Les blizzards explosent, les gros plans imprègnent la claustrophobie et la peur est enregistrée à travers les yeux d’un innocent. L’architecture des wagons à bagages, les espaces confinés et l’obscurité prévalent pendant que les corps s’entassent. Le sang est renversé graphiquement et le réalisateur James Hawes livre sa déclaration avec intention.

Cette surcharge d’informations viscérales se prolonge ensuite à travers quelques génériques d’ouverture inspirés qui donnent au public plus d’éléments à traiter. Rempli à débordement de puces concises d’informations sur l’intrigue, cela crée du caractère, tout en offrant une introduction visuelle au train par le biais d’une voix off essentielle. Pendant ce temps, Jennifer Connelly et Daveed Diggs récoltent du temps d’écran décent en leur donnant du contexte et en établissant leurs personnages avec économie.

Des moments du film sont chapardés, retravaillés et utilisés comme points de départ pour lancer des dispositifs de base, ce qui ouvre visuellement d’autres zones d’exploration. La conception de la production est polie et divise de manière transparente différents domaines grâce à des choix de matériaux délibérés et à des environnements en constante évolution. Les effets visuels sont présentés dans la séquence d’ouverture époustouflante tandis que les prises de vue extérieures rendent avec élégance un paysage désolé de plateaux de glace, de chaînes de montagnes et de gratte-ciels gelés.

Les clivages de classe ne sont abordés dans cet ouvreur qu’à travers les vêtements, les aliments et l’accès à la lumière naturelle. Dans la queue, leur proximité immédiate favorise la force, la communauté et le travail d’équipe tandis qu’ailleurs la richesse maintient tout le monde à distance. Le réalisateur James Hawes communique visuellement un écosystème d’abondance basé sur l’équilibre et la priorité. Des moments de beauté architecturale et de contraste musical illustrent un vide culturel perpétué par le point de vue plutôt que par le gain matériel.

Entouré d’un ensemble si solide de joueurs de parties de bits Daveed Diggs familier à certains de la scène, Hamilton, définit bien Andre Layton. Connelly aborde les choses sous un autre angle, préférant la retenue et la répression à tout ce qui est plus évident. Parmi les autres personnalités, citons Ruth, d’Alison Wright, qui remplit les chaussures emblématiques de Tilda Swinton, dans un rôle qui reflète le sien avec accent sinon en action.

Composé de plus d’un millier de voitures et d’une longueur de dix milles, il semble que nous n’ayons pas encore gratté la surface ici. Il offre aux showrunners d’innombrables options pour raconter des histoires dans un environnement d’un intérêt infini. Avec la saison deux en production et Sean Bean confirmé parmi les acteurs, Snowpiercer ressemble à une proposition à long terme. Sur la base de cet audacieux ouvreur, TNT n’a épargné aucune dépense pour donner vie à quelque chose d’ampleur et d’imagination, qui continuera de fonctionner aussi longtemps qu’il y aura de la piste à revendre.

Martin Carr

https://www.youtube.com/watch?v=videoseries