Snowfall saison 5 : Date de sortie, casting, intrigue, on vous dit tout la suite du business de Franklin

Snowfall est une série dramatique policière originale de FX qui se concentre sur l’épidémie de crack de Los Angeles des années 80. Les créateurs John Singleton, Eric Amadio et Dave Andron tissent une histoire pleine de violence sanglante et d’intrigues sombres. La série rejette l’approche objective habituelle adoptée par les drames policiers en faveur d’une narration subjective dramatiquement fervente. Situé en 1983 et vaguement basé sur la vie de Ricky “Freeway Rick” Ross, l’histoire est centrée sur le jeune et ambitieux trafiquant de drogue Franklin Saint alors qu’il gravit les échelons de la pègre infestée de crimes de la ville.

Depuis sa sortie en 2017, la série a engendré quatre saisons au milieu de critiques critiques progressivement positives et d’évaluations des téléspectateurs. Les critiques ont particulièrement aimé l’énergie séduisante et le caractère calme et posé de Franklin Saint de Damson Idris. Après la finale cliffhanger de la quatrième saison, vous devez attendre une mise à jour sur la saison 5 de ‘Snowfall’ avec impatience. Dans ce cas, considérez-nous comme votre allié.

Date de sortie de la saison 5 de Snowfall

La saison 4 de Snowfall a été diffusée le 24 février 2021 sur FX, la finale de la saison étant diffusée le 21 avril 2021. La quatrième saison comprend dix épisodes avec des durées par épisode comprises entre 41 et 58 minutes. En France, Snowfall a été diffusée par Canal+ en US+24. Examinons maintenant le développement de la cinquième saison.

Près d’un mois après la sortie de la saison 4, FX a donné le feu vert à la production pour une cinquième saison le 23 mars 2021. En juillet 2021, Deadline a annoncé que l’acteur principal de la série, Damson Idris, servirait également de producteur exécutif pour le cinquième volet. Concernant le calendrier de tournage et de production, les acteurs et les membres de l’équipe ont gardé leurs cartes près de leur poitrine. Naturellement, les restrictions COVID-19 ont ralenti le processus de tournage dans une certaine mesure, tout comme d’autres productions qui ont été entravées par la pandémie.

#SnowfallFX friends! Thank you so much for watching last night's season 4 finale. We're working hard to get you season 5 as soon as possible. Stay tuned! — Lᴇᴏɴᴀʀᴅ Cʜᴀɴɢ (@leonardchang) April 22, 2021

Amis #SnowfallFX ! Merci beaucoup d’avoir regardé la finale de la saison 4 d’hier soir. Nous travaillons dur pour vous offrir la saison 5 dès que possible. Restez à l’écoute!

Cependant, le 22 avril 2021, le co-scénariste et producteur exécutif de la série s’est rendu sur son compte Instagram pour assurer aux fans que la cinquième saison sera bientôt disponible pour les téléspectateurs. Aussi, la situation commence à se normaliser, avec de plus en plus de productions qui frappent le parquet tout en respectant les directives réglementaires. Par conséquent, nous pouvons nous attendre à ce que l’émission revienne à sa fenêtre de sortie précédente de juillet à septembre, à moins de retards inattendus. Dans ce cas, la saison 5 de ‘Snowfall’ sera diffusée à la mi-2022.

Casting de la saison 5 de Snowfall

En raison de la nature même du spectacle, il semble que rien n’est figé. Cependant, Damson Idris tentera très certainement le rôle de Franklin Saint, avec Reign Edwards reprenant le rôle de Melody Wright. Parmi les autres acteurs de premier plan, nous verrons Carter Hudson (Teddy McDonald), Sergio Peris-Mencheta (Gustavo “El Oso” Zapata), Amin Joseph (Jerome Saint), Michael Hyatt (Cissy Saint), Angela Lewis (Tante Louie), et Isaiah John (Leon Simmons). Il est également possible que la cinquième saison voit de nouveaux ajouts au casting.

Intrigue de la saison 5 de Snowfall

Tout au long de la quatrième saison, nous voyons Franklin devenir plus impitoyable même s’il se cache sous le couvert de ses béquilles et d’une certaine protection de la CIA. Mais alors que Melody le confronte, nous comprenons que Franklin a utilisé sa blessure à la jambe comme une ruse. La croisade d’Alton continue, mais seulement jusqu’à présent. Il enregistre et renverse plus de haricots sur la CIA, dévoilant l’alias de Teddy dans le processus. En flashback, le dernier épisode montre l’influence primordiale d’Alton sur Franklin, alors qu’Alton a apparemment disparu dans le présent. Après qu’un Teddy furieux appelle Franklin, il se précipite pour retrouver son père.

Franklin rencontre enfin Alton, qui révèle son plan ingénieux pour organiser une rencontre avec Reed et l’attaquer. Cela semble facile, mais Franklin a plus d’ennemis qu’il ne peut l’imaginer. Skully fait irruption dans la pièce et une fusillade éclate. Alors qu’un Alton trempé de sang essaie de donner un sens à Franklin, Skully s’en sort blessé. Alton affronte Reed, et la prochaine chose que nous savons, Franklin, Reed et Alton sont au bord d’un massacre. Cependant, Cissy pacifie la situation et elle et Alton sautent dans un avion pour Cuba. Après une confrontation avec Jerome et Louie à l’hôpital, Skully saigne à mort.

La finale cathartique de la quatrième saison change beaucoup d’équations. Habituellement, les drames policiers suivent une structure dramatique avec un flux ascendant et descendant. Le bain de sang de la quatrième saison indique que la série se dirige vers sa cadence décroissante. Au cours des saisons précédentes, le personnage de Franklin est passé d’un trafiquant de rue à un cerveau criminel. C’est un personnage qui dépasse les frontières du bien et du mal, et cet acte anticipé sera le dernier clou dans le cercueil de l’humanité de Franklin. Ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne tombe sous le fardeau de ses actions odieuses.

La cinquième saison nous guidera peut-être vers la chute finale de Franklin. Gardant à l’esprit la légère menace de Franklin envers Melody lors de leur dernière rencontre, nous n’avons pas encore discerné le sort de Melody. Franklin ne peut pas prendre le risque que Melody révèle à la CIA son implication dans la mort de son père. Par conséquent, il pourrait finir par tuer Melody. D’un autre côté, le reportage d’Irene Abe est publié contre toute attente à la fin de la quatrième saison, bien que la journaliste doive payer de sa vie.

Cependant, la mort d’Irene Abe peut être une bénédiction déguisée car elle pourrait déclencher une enquête plus vaste sur le trafic de drogue du centre-sud de LA. D’un autre côté, avec Skully apparemment mort et la relation entre Manboy et Franklin devenant de plus en plus tendue de jour en jour, le trajet deviendra plus cahoteux à mesure que la série se dirigera vers une avenue plus sombre.