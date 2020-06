Snow Blind Movie avec Jake Gyllenhaal Sparks Bidding War – / Film

Tout le monde veut un morceau de Aveugle des neiges. Les studios sont actuellement en guerre pour l’adaptation cinématographique du roman graphique écrit par Ollie Masters et illustré par Tyler Jenkins, avec Jake Gyllenhaal attaché à l’étoile pour le réalisateur Gustav Möller. Décrit comme « Les prisonniers se rencontre Fonctionnant sur vide», L’histoire suit un adolescent qui découvre que lui et sa famille participent secrètement au programme de protection des témoins depuis des années, et maintenant quelqu’un qui cherche à se venger les a retrouvés.

Deadline rapporte que «plusieurs offres» arrivent pour l’adaptation du film de Aveugle des neiges, qui mettra en vedette Jake Gyllenhaal. Patrick Ness, qui a écrit Un monstre appelle et le prochain Seigneur des mouches remake pour le réalisateur Luca Guadagnino, s’attaque au scénario, basé sur le roman graphique 2017 du même nom. Voici le synopsis du livre:

Que se passe-t-il lorsque vous découvrez que vos parents ne sont pas les gens que vous pensiez qu’ils étaient? Pour Teddy, un lycéen, la vie dans une banlieue endormie en Alaska est bouleversée quand il publie innocemment une photo de son père en ligne, seulement pour apprendre que lui et sa famille participent au programme de protection des témoins. Un homme cherchant à se venger envahit leur ville, suivi peu après par des agents du FBI. . . mais que se passe-t-il si les raisons de son père pour participer au programme ne sont pas aussi innocentes qu’il le dit?

Si le film reste fidèle à la bande dessinée, je suppose que Gyllenhaal joue le père. À moins qu’il ne joue l’élève du secondaire, ce qui serait à la fois bizarre et hilarant. Je tiens également à souligner que cette prémisse – un homme dans une petite ville qui se révèle avoir un passé criminel est découvert et que de mauvaises personnes viennent appeler – est très similaire à une autre adaptation de roman graphique, David Cronenberg’s Une histoire de violence.

Une friandise intéressante: à l’ère des coronavirus, les gens doivent faire preuve de créativité avec leurs films, car ils ne peuvent pas vraiment les faire en personne. Comme le rapporte Deadline:

Ils surmontent intelligemment les limites de distanciation sociale du terrain traditionnel. Les acheteurs potentiels ont reçu un lien vers une vidéo enregistrée du terrain avec une introduction de Gyllenhaal et Möller. Tous les dirigeants qui ont répondu ont eu des réunions de suivi Zoom, auxquelles Gyllenhaal participe.

