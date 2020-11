Snoopy célèbre 20 ans d’humains sur la station spatiale sur de nouvelles affiches de la NASA

À peine une semaine avant que le premier équipage ne s’installe sur la Station spatiale internationale il y a 20 ans, la 100e mission de navette spatiale de la NASA a atterri sur Terre. Pour célébrer cette étape importante, l’organisation du moral des employés de l’agence spatiale a distribué une poupée Snoopy spéciale, vêtue d’une combinaison spatiale, qui reconnaissait le «chien Peanuts … comme un symbole d’excellence pour le programme de vol spatial humain».

Deux décennies plus tard, le beagle de bande dessinée est de retour au travail à la NASA, faisant la promotion de la sécurité de l’équipage sur une nouvelle série d’affiches commémorant 20 ans d’humains sur la station spatiale.

« Le personnage de Snoopy continue de soutenir [the] thèmes de la sécurité et du succès de la mission pour le programme SFA », a déclaré Alotta Taylor, responsable du programme Space Flight Awareness (SFA) de la NASA, dans un article sur les nouvelles affiches dans le bulletin des employés du Johnson Space Center (JSC).

Les quatre affiches SFA présentent des illustrations de Snoopy à la Station spatiale internationale (ISS), chacune avec un message différent pour les employés. Sur l’un d’eux, par exemple, Snoopy est représenté flottant à l’intérieur de la coupole alors que la Terre en dessous remplit la vue à travers les nombreuses fenêtres du module. Sous la scène, il est écrit: « Le bonheur, c’est: assurer la sécurité de nos équipages – du lancement à l’atterrissage. »

Une autre des affiches montre Snoopy à l’intérieur du laboratoire orbital, avec une vue sur toute la longueur de la station. Le message aux travailleurs se lit comme suit: «Une équipe, une mission: diriger la découverte, améliorer la vie sur Terre».

Une troisième conception a le jeu de caractères de Charles Schulz dans un contexte simplifié avec les mots, « Pour le bénéfice de tous. »

Enfin, la quatrième affiche présente un Snoopy en combinaison spatiale effectuant une sortie dans l’espace à l’extérieur de l’ISS et se lit comme suit: «Le succès de la mission est entre vos mains».

L’une des quatre nouvelles affiches de sensibilisation aux vols spatiaux de la NASA pour la 20e année d’opérations continues en équipage à bord de la Station spatiale internationale. L’utilisation de Snoopy par la NASA vise à promouvoir la sécurité des vols parmi ses effectifs: "Le succès de la mission est entre vos mains." (Crédit d’image: collectSPACE.com)

«Nous avons examiné nos piliers de message de base pour l’ISS et nous en sommes tirés», a déclaré Dylan Mathis, responsable des communications pour le programme de la station spatiale. «Le principal pilier auquel je fais allusion est Avantages pour l’humanité (Laboratoire spatial). Les autres sont en fait un retour à l’ère de la sécurité et du travail d’équipe.

Les quatre affiches comprennent le logo Space Flight Awareness et l’insigne commémoratif conçu depuis 20 ans sur la Station spatiale internationale.

Le premier équipage de la station, appelé Expedition 1, a été lancé le 31 octobre 2000 et a commencé à vivre sur l’ISS deux jours plus tard. L’astronaute de la NASA Bill Shepherd et les cosmonautes Sergei Krikalev et Yuri Gidzenko de l’agence spatiale russe Roscosmos ont passé 141 jours en orbite avant de céder la station spatiale à son prochain équipage. Depuis lors, 241 personnes ont servi dans 64 équipes d’expédition en tant que résidents à bord du complexe.

Snoopy a servi de mascotte à la NASA depuis 1968. Pendant les programmes Apollo, Skylab et la navette spatiale, des affiches similaires ont été affichées dans les installations de la NASA à travers les États-Unis pour rappeler aux employés que la vie des astronautes était leur responsabilité collective. Le Silver Snoopy Award a été créé pour récompenser les membres de l’équipe qui ont apporté une contribution exceptionnelle à la sécurité des vols et au succès de la mission.

En 2018, Snoopy et le gang Peanuts ont obtenu un rôle supplémentaire à la NASA, aidant à promouvoir les missions d’exploration de l’espace lointain de la NASA et ses efforts en cours pour impliquer les étudiants dans des activités de science, technologie, ingénierie et mathématiques (STEM). Le nouveau partenariat a conduit les personnages à mettre en valeur les programmes de la NASA sous la forme d’un McDonald’s Happy Meal, d’un ballon géant dans le défilé de Thanksgiving de Macy et dans une nouvelle série animée, « Snoopy in Space », sur le service de streaming Apple TV +.

Parallèlement, Snoopy continue d’être un symbole de sécurité dans les centres de la NASA, comme le montrent les affiches de l’ISS. Les produits que la NASA développe en partenariat avec Peanuts sont généralement limités à des diffusions en personne pour s’assurer qu’ils atteignent la main-d’œuvre de la NASA.

Les affiches Snoopy «ISS 20 ans» (et des lithographies de plus petite taille) ont été distribuées aux employés et anciens élèves de Johnson jeudi 29 octobre, par le biais d’une distribution au volant au centre de Houston.

« Pratiquement ou en personne, l’équipe espère que cette série rappellera à la main-d’œuvre les merveilles de l’espace et l’accomplissement humain de 20 ans sur la Station spatiale internationale », a déclaré le programme Space Flight Awareness.

