«  SNL  » célèbre la victoire de Biden, Trump de Baldwin chante tristement «  Macho Man  » (Vidéo)

Il s’avère que «SNL» est tout aussi ravi de la défaite de Donald Trump à l’élection présidentielle de 2020 que nous imaginons beaucoup d’entre vous qui lisez ceci, alors que l’émission a lancé le sixième épisode de la saison 46 avec une ouverture froide – clairement fouettée ensemble à la dernière minute possible à en juger par le travail des costumes (c’est un compliment) – qui a vu les versions parodiques de Joe Biden et Kamala Harris prendre un grand tour de victoire.

Regardez le clip complet ci-dessus maintenant.

L’épisode a marqué le début de la fin du temps d’Alec Baldwin en tant que guest star régulière de «SNL», grâce bien sûr à la défaite de Trump. Il a bien sûr été rejoint par Jim Carrey, qui pourrait ou non jouer Joe Biden pendant les quatre prochaines années, et Maya Rudolph, qui jouera certainement Kamala Harris jusqu’en 2024.

L’épisode a commencé par un clin d’œil au fait qu’il a fallu des jours aux organes de presse pour enfin déclarer un vainqueur (plus à ce sujet ci-dessous), Beck Bennet en tant qu’animateur de CNN Wolf Blitzer annonçant que Biden avait gagné. «Je suis censé être un présentateur de nouvelles neutre, mais bon sang, ça fait du bien», a déclaré Bennet’s Blitzer.

Ensuite, la scène est passée à Biden de Carrey dans une parodie du discours de victoire de Biden plus tôt samedi – un discours prononcé un peu plus de trois heures avant la diffusion en direct de «SNL». Ensuite, bien sûr, Rudolph est sorti et a fait une parodie du célèbre discours de Kamala Harris, portant une tenue basée sur les vêtements IRL de Harris.

«Comme Joe, je suis honorée et honorée d’être la première femme, la première noire, la première amérindienne et le premier vice-président biracial», a déclaré Harris de Rudolph. «Et si tout cela vous terrifie, eh bien, je m’en fous. De plus, mon mari sera le premier Second Gentleman, et il est juif, donc entre nous, nous cochons plus de cases qu’un bulletin de vote disqualifié.

Bien sûr, l’épisode a également créé une image miroir clairement délibérée, avec l’hôte Dave Chappelle, qui a également animé le premier spectacle après la perte d’Hillary Clinton en 2016. Dans cet épisode précédent, le spectacle a débuté avec Kate McKinnon dans le rôle de Clinton, jouant du piano et chantant. «Hallelujah» de Leonard Cohen dans une triste reconnaissance de sa perte.

Cette fois, l’émission a opté pour la moquerie brutale quand, tard dans le croquis, le Trump de Baldwin s’est présenté pour faire essentiellement tout ce que IRL Trump a fait toute la semaine, comme mentir à plusieurs reprises qu’il a remporté l’élection (il ne l’a pas fait). Mais ensuite, il s’est dirigé vers un piano et a joué une version triste et triste de «Macho Man» de The Village People.

«Ce n’est pas un adieu, l’Amérique. Je vais juste dire: à bientôt au tribunal! Trump de Baldwin a déclaré après la fin de la chanson.

Le croquis s’est terminé par un retour à Carrey’s Biden et Rudolph’s Harris, qui ont fait ce que tout le monde a fait et se sont éclatés en se moquant, tout en faisant semblant de ne pas se moquer de Trump pour avoir perdu.

« Eh bien, contrairement au président Trump, nous acceptons les résultats de cette élection », a déclaré Harris de Rudolph.

«Nous ne sommes pas en colère contre eux», a ajouté Carrey’s Biden. «Nous devons cependant agir gracieusement dans la victoire. Nous devons avancer ensemble. Malheureusement, il y a des situations dans la vie, et c’est l’une d’entre elles, où il doit y avoir un gagnant et « – à ce stade, Carrey a fait une inclinaison de tête dans la veine de ses nombreux rôles de comédie des années 1990 – » heeeeeeeyyyyyyyyyyyy looooser. «

Bien sûr, vous savez maintenant que vers 11 h 30 HE samedi, l’élection angoissante de 2020 a finalement pris fin lorsque tous les principaux réseaux de médias ont appelé la Pennsylvanie pour Joe Biden, obtenant les 20 votes électoraux de l’État et le poussant au-dessus des 270 Seuil EV.

Et bien sûr, arriver au point où suffisamment de votes ont été comptés pour que les agences de presse se sentent à l’aise de déclarer que Biden a remporté les élections a pris 4 jours angoissants. C’était en partie grâce au COVID-19, qui a poussé des millions d’Américains de plus que d’habitude à poster leurs bulletins de vote. Mais la part du lion du blâme revient aux républicains de tout le pays qui ont pris grand soin de rendre le vote par correspondance aussi difficile que possible dans les États changeants cruciaux, en particulier pour réduire le nombre de votes contre Trump.

Mais n’oubliez pas que Trump a toujours essayé de remettre en question sans fondement l’ensemble de l’élection – ou du moins les votes des démocrates – et au moment d’écrire ces lignes, il refusait toujours de concéder malgré la victoire sans ambiguïté de Biden.

Étant donné le temps écoulé avant le dernier appel «SNL», nous nous demandons dans quelle mesure ce qu’ils avaient initialement prévu a été abandonné alors qu’ils attendaient avec tout le monde les résultats.