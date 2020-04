SNK Gals & # 039; Fighters est maintenant disponible dans le monde entier pour Nintendo Switch

SNK a enfin apporté son titre Neo Geo Pocket Color classique Combattants de SNK Gals sur Nintendo Switch après 20 ans. Le jeu est disponible dès maintenant sur le Nintendo eShop dans le monde entier, et vous pouvez le télécharger et continuer votre jeu avec certaines des combattantes les plus populaires de SNK. Il comprend 11 combattants et trois personnages cachés que vous pouvez faire disparaître en mode entraînement, sur table ou en mode portable pendant que vous travaillez pour devenir la reine des combattants.

Bien sûr, puisqu’il s’agit d’un jeu classique Neo Geo Pocket Color, il ne sera pas aussi détaillé ou fluide que le prochain jeu de la série, mais cela vaut vraiment la peine d’être expérimenté sur une console moderne. Maintenant, vous n’avez plus à traquer une couleur de poche Neo Geo pour voir à quoi cela ressemble, et c’est une bonne nouvelle pour quiconque ne cherche pas à étendre sa collection d’appareils portables.

Combattants de SNK Gals est le précurseur de 2018 SNK Heroines: Tag Team Frenzy, qui est sorti sur Nintendo Switch et PlayStation 4. Il comprenait une grande variété de personnages, d’Athéna Asamiya à Kula Diamond et des favoris comme Mai Shiranui. Les combattantes ont dû se frayer un chemin pour sortir d’un tournoi meurtrier organisé par Kukri, qui les avait toutes piégées dans son château dans ce qu’on appelle une «dimension de poche».

Le jeu comportait des mouvements de finition amusants appelés attaques « Dream Finish », qui reposaient fortement sur le faste et le glamour, tout comme les dresspheres de Final Fantasy X-2. C’était une affaire très glamour. Si vous voulez voir d’où ce jeu tire son style, assurez-vous de vérifier Combattants de SNK Gals, qui est trop adorable pour les mots.

Si vous aimez les combattants fantaisistes, vous ne pouvez vraiment pas vous tromper ici. Mais voici une question difficile pour vous: quel est votre personnage SNK préféré?

