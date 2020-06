Sniper Ghost Warrior Contracts 2: officiellement annoncé – sortie d’automne

Le message suivant ne devrait pas surprendre, car City Interactive Games a confirmé les travaux en cours sur « Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 » en mars de cette année.

Au début de la nouvelle semaine, le tireur est désormais officiellement annoncé pour les consoles et le PC. « Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 » sortira à l’automne de l’année, selon l’annonce d’aujourd’hui. Le PC, la Xbox One et la PS4 sont fournis en premier. Il n’a pas encore été révélé si des implémentations sont prévues pour les deux consoles de nouvelle génération, Xbox Series X ou PS5.

Un nouvel emplacement, une histoire passionnante et plus

Les dirigeants de City Interactive Games n’ont pas pu obtenir de détails spécifiques sur «Sniper: Ghost Warrior Contracts 2» aujourd’hui. Cependant, il a déjà été souligné en mars que les joueurs peuvent s’attendre à un nouvel emplacement, qui agit comme la cheville ouvrière d’une histoire passionnante. Sur la base des commentaires des critiques et des joueurs, de nombreuses améliorations sont également promises.

Cela inclut une « grande nouvelle fonctionnalité » que City Interactive Games ravira les débutants et les fans de la série. Nous pourrons en savoir plus sur cette fonctionnalité ou sur « Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 » dans le cadre de Summer of Gaming ou d’un autre événement en ligne dans les semaines à venir.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2

