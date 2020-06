Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 annoncé

CI Games n’a pas perdu de temps et a quitté aujourd’hui Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 même si le jeu original n’est jeune que depuis quelques mois. Même une version est à portée de main.

Plus de détails sur Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 il n’y en a actuellement aucun pour lequel un simple tweet avec un graphique a été publié. Le jeu de tir pour PS4, Xbox One et PC est en cours de développement.

Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 s’appuie sur le nouveau système de jeu, qui a été créé pour un monde de bac à sable et est un paradis pour les tireurs d’élite. S’appuyer sur ce succès joue Sniper Ghost Warrior Contracts 2 à l’heure actuelle, il est dit en plus.

La stratégie que CI Games poursuit ici semble plutôt douteuse et pose déjà la question de la qualité qui vous attend au final. Agréable Sniper: Ghost Warrior Contracts (notre critique) était tout sauf un méga-hit, c’est pourquoi on peut spéculer que la devise de CI Games semble être de masse plutôt que de classe.

Il reste à voir quel type de jeu CI Games offrira cette fois, mais d’une manière ou d’une autre, vous n’êtes pas vraiment optimiste.