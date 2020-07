Snapdragon : la prochaine puce 875G sera fabriquée par Samsung

in

Qualcomm a récemment annoncé une version remaniée du Snapdragon 865 qui sera le moteur de plusieurs smartphones Android à venir.

Vers la fin de l’année, le fabricant de puces devrait dévoiler le véritable successeur de la puce, qui offrira plus que de simples cœurs overclockés. Selon une nouvelle information (via MyFixGuide), le chipset s’appellera Snapdragon 875G, et il sera commercialisé au premier trimestre 2021.

Une puce plus performante et plus économique

L’information provient d’une banque d’investissement qui a également mis en lumière les projets de la société taïwanaise MediaTek. Alors que nous nous attendions déjà à ce que le prochain SoC phare de Qualcomm soit basé sur le procédé 5 nm, il semble maintenant que ce soit Samsung, et non TSMC, qui le fabriquera. Selon le rapport, le Snapdragon 875G sera construit en utilisant le procédé EUV 5 nm du géant sud-coréen,Samsung.

Snapdragon 875G : un processeur co-développé par Qualcomm et Samsung ? https://t.co/n1KA52wCEX July 17, 2020

On estime que les puces qui en résulteront seront près de 25 % plus petites que celles fabriquées avec la filière EUV de 7 nm. Le procédé de fabrication augmentera également la densité des transistors et améliorera leur efficacité d’environ 20 %.

La même technologie de lithographie sera apparemment utilisée pour fabriquer le silicium de milieu de gamme Snapdragon 735G et il est probable qu’elle sera également utilisée au cours du premier trimestre de l’année prochaine. Qualcomm devrait également annoncer un SoC Snapdragon 435G d’entrée de gamme à peu près à la même époque.

Le modem Snapdragon X60, qui sera probablement intégré au Snapdragon 875G, sera également censé être fabriqué selon le même procédé de fabrication en 5 nm.