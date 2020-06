Snapdragon de Qualcomm apporte la 5G à des smartphones abordables

Les smartphones abordables se sont encore améliorés avec la nouvelle que le chipset Snapdragon de Qualcomm peut fournir la 5G qui n’était auparavant disponible que pour les téléphones phares.

Avec 375 conceptions 5G lancées à l’aide des solutions 5G de Qualcomm, la société américaine rendra les téléphones moins chers plus puissants qu’auparavant.

Qu’est-ce que la plateforme Snapdragon 690?

Snapdragon 690 est un chipset qui apporte essentiellement de nombreuses expériences mobiles 5G haut de gamme à des téléphones économiques moins chers. Il permettra aux smartphones de prendre en charge 4K HDR, des écrans 120 Hz, un accès plus large aux jeux multijoueurs basés sur le cloud, et bien plus encore.

Snapdragon 690 est également équipé du dernier moteur AI de 5e génération pour permettre la caméra intelligente, la traduction vocale, l’imagerie AI et les jeux améliorés par l’IA. Et par rapport au Snapdragon 675, Qualcomm a déclaré qu’il produirait soi-disant jusqu’à 20% de meilleures performances CPU ainsi qu’un rendu graphique 60% plus rapide.

Regardez cette courte vidéo pour avoir un avant-goût de ce qui est à venir…

Pourquoi les nouvelles du chipset Snapdragon 690 de Qualcomm sont-elles si excitantes?

Même si Qualcomm prévoit de sortir le chipset dans la seconde moitié de 2020, cela peut prendre un certain temps aux fabricants de téléphones pour intégrer réellement Snapdragon 690. Néanmoins, cela reste passionnant car il apportera des services 5G aux personnes qui ne veulent pas dépenser les centaines supplémentaires sur un smartphone qui le propose déjà.

Cela semble être la meilleure option pour les personnes disposant d’un téléphone à petit budget qui souhaitent bénéficier des avantages de la 5G sans se ruiner.

Gardez un œil sur la fin de l’année 2020 pour des entreprises comme HMD, LG, Motorola, Sharp et TCL alors qu’elles envisagent de sortir de nouveaux téléphones avec le chipset Snapdragon 690.