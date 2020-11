Snapdragon 875 écrase la première puce 5 nm de Samsung dans une fuite de référence

Le prochain chipset phare de Qualcomm, le Le Snapdragon 875 sera probablement dévoilé le 1er décembre. Le leaker Abhishek Yadav a apparemment réussi à obtenir les scores AnTuTu de la puce et ils sont assez impressionnants.

La puce porte apparemment le nom de code Lahaina et par le leaker, il a marqué 847 868 sur le site Web d’analyse comparative. Cela le rend environ 25% plus rapide que le Vivo iQOO 5 Pro, qui est alimenté par le Snapdragon 865 et est le meilleur buteur actuel, comme l’ont noté les gens à GSM Arena.

Le Snapdragon 875 serait fabriqué en utilisant le processus 5 nm, ce qui lui donnera un énorme avantage en termes de performances et d’efficacité énergétique par rapport à la puce premium actuelle basée sur la technologie de fabrication 7 nm.

Les scores présumés laissent également la première puce 5 nm de Samsung, la Exynos 1080, dans la poussière, mais n’est pas vraiment une surprise, car il s’agit d’une puce de milieu de gamme.

Le résultat suggère également que les téléphones alimentés par Snapdragon 875 auront une énorme avance sur les téléphones Huawei alimentés en interne Kirin 9000, comme le Mate 40 Pro. Encore une fois, cela n’est guère surprenant, car si le Kirin 9000 est également un SoC 5 nm, il comporte des cœurs Arm plus anciens.

Le Snapdragon 875, en revanche, aura probablement les nouveaux processeurs Cortex-X1 et Cortex-A78. Le prochain silicium phare de Samsung, l’Exynos 2100, est devrait également utiliser le nouveau design d’Arm, et les résultats de référence divulgués impliquent que les deux performances seront assez similaires.

Les deux puces devraient en avoir un Noyau Cortex-X1, trois cœurs Cortex-A78 et quatre cœurs Cortex-A55.

Le Snapdragon 875 devrait également avoir le Modem X60 5G intégré.