Snapchat ne s’ouvre plus : un bug empêche d’accéder à l’application, que faire ?

Les utilisateurs de Snapchat rencontrent actuellement un problème : l’application ne s’ouvre pas et se bloque. Techniquement, ce n’est pas un nouveau problème, car l’application célèbre pour ses Snaps, a rencontré des problèmes similaires dans le passé. Plus récemment, l’application Snapchat s’est bloquée le mois dernier, mais le problème a été résolu assez rapidement par une mise à jour du logiciel.

Snapchat est l’une des grandes applications de réseaux sociaux. Si elle n’est pas aussi ancienne que Facebook et Twitter, elle est beaucoup plus récente que TikTok. Il est possible que cet âge intermédiaire ait permis à Snapchat de rester dans le paysage, car c’est une application qui attire à la fois des utilisateurs plus jeunes et un peu moins jeunes, ainsi que des utilisateurs d’Android et d’iOS dans une mesure relativement égale. Indépendamment de son âge, et comme la plupart des applications, Snapchat a sa part de problèmes.

Un certain nombre d’utilisateurs se sont rendus sur d’autres plateformes de médias sociaux, notamment Twitter, pour expliquer comment l’application Snapchat ne s’ouvre pas. Essentiellement, chaque fois que l’utilisateur essaie de lancer l’application, elle se referme. C’est presque exactement le même problème que celui rencontré le mois dernier, lorsque l’application plantait dès qu’elle essayait de s’ouvrir. Par coïncidence, il y a presque exactement un mois, Snapchat a confirmé (sur Twitter) que le problème avait été résolu.

Pas encore de solution pour Snapchat, mais ça arrive

Snapchat a reconnu l’existence d’un problème avec l’application, faisant spécifiquement référence à un “problème empêchant certains Snapchatters de se connecter” et déclarant qu’une solution est en cours d’élaboration. Bien que les informations fournies jusqu’à présent soient limitées, il y a quelques points à retenir de la dernière fois que ce problème s’est produit. Premièrement, la dernière fois, les pannes semblaient n’affecter que les utilisateurs d’iOS, il est donc possible que tous les Snapchatters ne soient pas actuellement touchés. Deuxièmement, le problème a finalement été résolu par le biais d’une mise à jour logicielle, il est donc probable que la même chose se reproduise.

We're aware of an issue preventing some Snapchatters from logging in. Hang tight, we are looking into it and working on a fix! — Snapchat Support (@snapchatsupport) July 29, 2021

En parlant de cela, il se peut que ce soit une mise à jour qui ait causé le problème au départ. Par exemple, Snapchat a confirmé que la mise à jour de correction précédente a été effectuée le 28 juin avec le numéro de version 11.34.1.35. Depuis, l’application a reçu un certain nombre de mises à jour de routine et la dernière mise à jour iOS est arrivée aujourd’hui, 29 juin, sous la forme de la version 11.38.1.39. Comme c’est toujours le cas avec les mises à jour de l’application Snapchat, le changelog indique simplement “corrections de bugs”, mais compte tenu du moment de la mise à jour et des rapports des utilisateurs, cette dernière pourrait avoir ajouté un bug par inadvertance cette fois-ci. Quoi qu’il en soit, il est probable qu’une autre mise à jour de l’application sera bientôt disponible pour résoudre le problème de l’impossibilité d’ouvrir Snapchat.