Snapchat encore en panne aujourd’hui ? Comment vérifier si l’application a un problème ?

Ce mercredi 13 octobre 2021, il semblerait qu’il y ait une nouvelle panne de Snapchat? De nombreux utilisateurs de l’application n’arrivent pas à se connecter à l’application ou à accéder aux principales fonctionnalités de l’appli telles que les stories.

Selon l’outil de suivi des pannes en ligne DownDetector, les problèmes de Snapchat ont commencé vers 12 h 43, heure française, aujourd’hui, mercredi 13 octobre. Plus de 13 000 personnes ont signalé des problèmes avec les applications iOS et Android jusqu’à présent.

Si l’application fonctionne pour certains, d’autres ont des difficultés à accéder aux fonctions de base telles que le chargement et l’envoi de photos. Certains utilisateurs rencontrent également des problèmes pour se connecter.

L’équipe de Snapchat a reconnu l’existence d’un problème il y a quelques minutes maintenant.

We’re aware that some Snapchatters are having issues using the app right now – hang tight, we’re looking into it!

— Snapchat Support (@snapchatsupport) October 13, 2021