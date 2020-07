Snabba Cash Saison 1: Date de sortie de Netflix et qui est dans le casting et l’intrigue?

– – – Snabba Cash est une collection Web Netflix imminente. Ce sera basé sur la franchise policière soviétique à succès «Snabba Cash». La franchise Snabba Cash s’inspire du jeu de publications le plus vendu du même nom que le Jens Lapidus. Les créateurs de ce spectacle sont Oskar Söderlund et Lapidus. Le spectacle va être réalisé sous la création de Nicklas Wikström Nicastro de SF Studios. Le récit de ce prochain spectacle se déroulera dix ans après les événements de cette trilogie cinématographique «Snabba Cash». Dans cette émission particulière, nous verrons comment la société est devenue de plus en plus obsédée par l’argent et le statut. Et les gens iront dans une certaine mesure. Dans cette course à l’argent et au pouvoir, nous assisterons également à la guerre entre les criminels et les entrepreneurs. Date de sortie La série devrait sortir en 2021. A cette date, les fabricants n’ont annoncé aucune date de lancement officielle pour cette série. Cela pourrait être le coronavirus mortel, qui a entraîné la fermeture de l’ensemble de l’industrie du divertissement. De plus, comme la série est en pré-production, ne soyez donc pas choqué si sa date de sortie est repoussée en raison de ces défauts dans le processus de fabrication. Cependant, si nous rencontrons des détails sur l’émission ou sur sa date de lancement, nous vous en informerons les gars. Alors veuillez rester à l’écoute !!! Qui est en distribution? Pour le moment, nous n’avons pas la liste des acteurs de l’émission. Mais en fait, nous savons tous qu’Alexandre Abdallah Evin Ahmad et Isa Aouifia se dirigent vers une célébration de la série. Néanmoins, quels rôles ils joueront et qui seront vus dans cette nouvelle série que nous ne connaîtrons que pour le moment. – – –

Autocollants de Sortie de secours photoluminescents Homme qui court, flèche à droite Les autocollants photoluminescents restituent dans l'obscurité la lumière accumulée pendant leur exposition à une source lumineuse naturelle ou artificielle. Il est important d'avoir une signalisation correcte en cas d'urgence afin que toute intervention se passe en toute sécurité.. Signalétique d'évacuation

Autocollants de Sortie de secours photoluminescent Homme qui court, flèche en bas Les autocollants photoluminescents restituent dans l'obscurité la lumière accumulée pendant leur exposition à une source lumineuse naturelle ou artificielle. Il est important d'avoir une signalisation correcte en cas d'urgence afin que toute intervention se passe en toute sécurité.. Signalétique d'évacuation

Autocollants de Sortie de secours photoluminescent Homme qui descend, flèche à droite Les autocollants photoluminescents restituent dans l'obscurité la lumière accumulée pendant leur exposition à une source lumineuse naturelle ou artificielle. Il est important d'avoir une signalisation correcte en cas d'urgence afin que toute intervention se passe en toute sécurité.. Signalétique d'évacuation