Smother sur Canal+ : meurtre, secrets de famille et trahison au programme de la série irlandaise

Depuis quelque temps, le genre thriller est devenu très populaire auprès du grand public et les cinéastes surfent tous sur cette nouvelle tendance que ce soit du côté des films ou des séries. C’est justement ce que nous propose la romancière et scénariste de télévision Kate O’Riordan dans sa nouvelle série britanno irlandaise intitulée « Smother » qui sera diffusée sur Canal+ dès ce soir avec les deux premiers épisodes. Dans son thriller policier, la scénariste nous embarque dans une enquête palpitante menée par une femme afin de découvrir comment son mari est décédé et l’identité de son assassin s’il s’agit d’un meurtre. Nous avons donc décidé d’écrire cet article pour vous donner un petit aperçu de ce qui vous attend dans cette nouvelle série évènement sur Canal+.

Quelle est l’intrigue de Smother ?

Les abonnés de Canal+ et les fans de thriller seront surement ravis d’apprendre qu’ils pourront dès ce soir suivre la nouvelle série intitulée « Smother ». Et connaissant le travail de Kate O’Riordan à qui l’on doit déjà des titres comme « Penance » ou encore « Mr Selfridge », son nouveau titre s’annonce très prometteur. Sinon, la série va évidemment nous emmener en Irlande dans le comté de Clare pour y suivre la tragique histoire d’une petite famille. Pour fêter ses cinquante ans, Val Ahern a décidé d’organiser chez elle avec son mari Denis, une grande soirée avec toute la famille et les amis.

Leurs trois filles sont présentes, Jenny, un médecin célibataire, qui travaille tout le temps pour obtenir l’approbation de papa. Il y a aussi Anna, en phase finale d’une bataille pour la garde des deux fils de son mari Rory avec l’ex-femme de ce dernier, et finalement Grace, la plus jeune, fragile, en plein combat contre sa maladie mentale malgré le fait qu’elle ne prend plus ses médicaments. D’autres amis et membres de la famille sont aussi présents, notamment la meilleure amie de Grace, Cathy ainsi que Joe l’inspecteur de police et aussi l’ex de Grace. Il y a aussi Frank, le frère de Denis et Elaine, l’ex-femme de Rory. La soirée se passe très bien, tout le monde s’amuse jusqu’au moment où Denis fait une annonce fracassante. Cela va évidemment mettre fin à la fête et le lendemain, c’est le choc pour la petite famille, car le corps sans vie de Denis est retrouvé gisant au pied d’une falaise.

Traumatisée, Val commence alors à se poser des questions, comment s’est arrivé et s’il a été tué, par qui ? Évidemment, elle suspecte directement un des membres de leur famille ainsi que les amis qui étaient présents à la réception. Elle décide donc de mener sa propre enquête sur les évènements après l’annonce de leur rupture faite par Denis. Val se met à scruter en détail la vie de l’homme avec qui elle a partagé 30 ans de sa vie et analyse les relations compliquées entre son mari et ses filles, sa belle-fille ainsi que son frère. En creusant de plus en plus, elle découvre alors que la personnalité de Denis et son comportement manipulateur et dominateur envers son entourage ont eu des conséquences. Se pourrait-il qu’un membre de sa propre famille ait pu commettre l’irréparable ? Si oui de qui s’agit-il et pourquoi ? On vous laisse découvrir les réponses par vous-même au fil des six épisodes de la série.

Le casting et les personnages

Que serait un bon thriller sans de bons acteurs et actrices pour incarner les personnages ? Eh bien, rassurez-vous, car Kate O’Riordan a décidé de faire appel aux talentueux comédiens irlandais pour sa nouvelle série. « Smother » mettra ainsi en scène Dervla Kirwan dans le rôle de Val Ahern, une actrice que nous avons déjà vu dans « Doctor Who (2005) » ou encore « The Keeper ».

Smother | Official Trailer | Peacock Original

Lire cette vidéo sur YouTube

À ses côtés, nous verrons également, Gemma-Leah Devereux dans le rôle d’Anna Ahern, Seána Kerslake dans le rôle de Grace Ahern, Niamh Walsh dans le rôle de Jenny Ahern, Hilary Rose dans le rôle d’Alanna Hutchins, Lochlainn O’Mearain dans le rôle de Rory Dwyer, Stuart Graham dans le rôle de Denis Ahern, Conor Mullen dans le rôle de Frank Ahern, Thomas Levin dans le rôle de Carl Jensen, Justine Mitchell dans le rôle d’Elaine Lynch, Ayoola Smart dans le rôle de Cathy et Carrie Crowley dans le rôle de Mairead Noonan.

Donc, si vous êtes fans de thriller et de mystère, rendez-vous dès ce soir sur Canal+ avec les deux premiers épisodes de la première saison de « Smother ».