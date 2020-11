Smash Summit 10 Online: résultats en direct et classement

Image via Beyond the Summit

Malgré tout ce qui s’est passé avec la fermeture de The Big House Online par Nintendo parce qu’elle allait utiliser le mod Slippi créé par la communauté pour jouer Mêlée Super Smash Bros. en ligne, ça ne s’arrêtait pas Fracasser Sommet.

Beyond the Summit est toujours en cours Fracasser Summit 10 Online, avec à peu près tous les meilleurs Mêlée joueur du monde en compétition depuis chez lui en utilisant Slippi.

Avec quatre jours de compétition, quatre groupes de cinq joueurs et une tranche entière réservée aux joueurs européens, Summit 10 est toujours l’un des tournois les plus hype de l’année. À l’approche de l’événement principal, Zain, Wizzrobe et Hungrybox ont tous l’air en pleine forme au sommet de leur groupe, d’autres comme Ginger et Mango brillent également dans leurs piscines.

Pour tous ceux qui souhaitent suivre toute l’action, voici les résultats en direct pour chaque partie de Fracasser Summit 10 Online, sans compter les non-Fracasser compétitions.

Groupes

Piscine APiscine BPiscine CPiscine DZain 4-0 (12-2) Gingembre 2-0 (6-3) Wizzrobe 4-0 (12-2) Hbox 4-0 (12-3) S2J 3-1 (10-5) Mangue 1-0 ( 3-0) iBDW 3-1 (10-6) n0ne 3-1 (10-8) FatGoku 2-2 (8-9) Magi 1-1 (3-3) Chanceux 2-2 (8-8) Soonsay 1-3 (8-10) Spark 1-3 (5-10) SFAT 0-1 (1-3) Axe 1-3 (7-11) Captain Faceroll 1-3 (5-9) Gahtzu 0-4 ( 3-12) Plup 0-2 (2-6) Champignons 0-4 (2-12) PewPewU 1-3 (5-10)

Support UE

Gagnants, premier tour Leffen c. Flou: Leffen 3-0 Frenzy contre Nicki: Frénésie 3-0 Solobattle contre Kins0: Solobattle 3-1 Pipsqueak contre Rikzz: Pipsqueak 3-2 Trif contre Levingy: Trif 3-0 Amsah contre Jah Ridin ‘: Amsah 3-0 Professeur Pro contre Charlon: Professeur Pro 3-0 Makenshi c. Isdsar: Isdsar 3-2

Les perdants, premier tour Fuzzyness vs Nicki: Nicki 3-1 Kins0 contre Rikzz: Kins0 3-2 Levingy contre Jah Ridin ‘: Levingy 3-1 Charlon contre Makenshi: Makenshi 3-1

Gagnants deuxième tour Leffen contre Frenzy: Leffen 3-1 Solobattle contre Pipsqueak: Pipsqueak 3-1 Trif contre. Amsah: Trif 3-1 Professeur Pro contre Isdsar: Professeur Pro 3-1

Perdants deuxième tour Isdsar contre Nicki: Nicki 3-1 Alligator vs. Kins0: Kins0 3-1 Solobattle contre Levingy: Solobattle 3-1 Frénésie contre Makenshi: Frénésie 3-2

Troisième tour des perdants Nicki contre Kins0: Nicki 3-1 Solobattle vs Frenzy: Solobattle 3-1

Gagnants troisième tour Leffen c. Pipsqueak: Leffen 3-0 Trif vs Professeur Pro: Trèfle 3-2

Quatrième tour des perdants Pipsqueak contre Nicki: à déterminer Professeur Pro contre Solobattle: à déterminer

Losers Round 5

Finales des gagnants

Finales des perdants

Grande finale