Smartphone Xiaomi Mi 10 5G, écouteurs sans fil Mi True 2 et deux autres produits lancés en Inde

Xiaomi, le fabricant de smartphones à petit budget, a lancé aujourd’hui ses quatre nouveaux produits en Inde. La nouvelle gamme de produits comprend le tout nouveau smartphone phare Xiaomi Mi10 qui est livré avec un énorme appareil photo principal 108MP, de nouveaux écouteurs sans fil Mi True 2, Mi Box 4K et un chargeur sans fil Mi 30W.

Le nouveau Xiaomi Mi10 comme ses principaux points forts comprend le support 5G, Caméra principale 108MP sur une configuration de caméra arrière quadruple avec OIS. Il y a également un objectif grand angle de 13 mégapixels et une paire d’appareils photo 2 mégapixels avec des objectifs f / 2,4. À l’avant, vous obtiendrez un appareil photo de 20 mégapixels. La caméra du téléphone capturerait également des vidéos jusqu’à 8K.

Le téléphone est alimenté par Qualcomm Muflier 865 SoC couplé à 8 + 128 Go et 8 + 256 Go de RAM LPDDR5 et variantes de stockage. Le Mi 10 est livré avec une prise en charge double SIM (Nano) et exécute Android 10 avec MIUI 11 en haut.

Le MI 10 5G est doté d’un écran de 6,67 pouces 3D courbe E3 Écran AMOLED. L’écran a un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz et un rapport d’aspect de 19,5: 9. Mi 10 contient 4780mAh batterie et prend également en charge la charge sans fil filaire Turbo de 3o, la charge sans fil 30W et la charge sans fil inversée 10W.

Xiaomi Mi 10 Prix et disponibilité

Mi 10 en Inde les abeilles ont été au prix de Rs. 49 999 pour la variante de stockage de 128 Go, tandis que son option de 256 Go est au prix de Rs. 54,999. Les deux variantes du téléphone seront disponibles dans les options de couleur vert corail et gris crépuscule avec une pré-commande à partir d’aujourd’hui à 14 heures via Amazon et Mi.com. Cependant, Xiaomi n’a pas encore révélé de date de disponibilité exacte pour la vente de Mi 10 en Inde.

Mi 10 ou OnePlus 8 Pro?

Notamment, le nouveau Mi 10 en Inde sera en concurrence avec le OnePlus 8 Pro qui a été lancé dans le pays le mois dernier. Si nous voyons le prix comparer le prix du Mi 10 et du OnePlus 8 Pro. Le MI 10 a un prix moins cher que le OnePlus 8 Pro.

OnePlus 8 Pro avec 8 + 128 Go commencent à Rs. 54 999, tandis que le Mi 10 avec 8 + 128 Go est au prix de Rs. 49,999. En revanche, Mi 10 avec 8 + 256 Go est au prix de Rs. 54,999. Si nous regardons les spécifications des deux appareils, il semble que Xiaomi Mi 10 fasse également un bon travail du côté des spécifications en le comparant aux spécifications OnePlus 8 Pro pour leurs prix.

Notamment, Mi 10 est livré avec un plus grand 4780mAh, caméra principale 108MP de niveau supérieur, caméra selfie 20MP, écran AMOLED 90Hz similaire, enregistrement vidéo 8K supérieur, et également Recharge sans fil inversée de 10 W sur OnePlus 8 Pro.

Que pensez-vous des deux téléphones, lequel compare le mieux le prix et les spécifications? Faites-le moi savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Écouteurs sans fil Mi True 2, Mi Box 4K et chargeur sans fil Mi 30W

Parallèlement à aujourd’hui, Xiaomi a également lancé Chargeur sans fil Mi 30W, écouteurs sans fil Mi True 2, Mi Box 4K. Le nouveau Le chargeur sans fil Mi 30W sera disponible à l’adresse un prix spécial de ₹ 1,999 via mi.com à partir d’aujourd’hui. le Les écouteurs sans fil Mi True 2 seront disponibles au prix de Rs. 3999 à partir du 12 mai sur mi.com et Amazon.

Finalement, le Mi Box 4K sera disponible en Inde à partir du 10 mai au prix de Rs. 3,499. La nouvelle Mi Box 4K propose la lecture vidéo HD, FHD, UHD, Chromecast et Google Assistant, plus de 5000 applications et jeux et des applications de contenu de premier plan.