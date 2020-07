SmartKit de Matthieu Muller aide les enfants à «utiliser la technologie de manière saine»

Technologie d’humanisation OPPO x RCA: SmartKit est un ensemble de trois jouets pour enfants qui sont conçus par Matthieu Muller pour être utilisés en tandem avec les smartphones.Muller a développé SmartKit pour enrichir l’expérience de la technologie d’un enfant et les aider simultanément à développer une relation plus saine avec lui en » combinant le monde physique et le monde numérique « . Les jouets, qui comprennent une voiture, un avion et un vaisseau spatial, sont tous fabriqués en carton et sont animés à l’aide des fonctionnalités du smartphone. Cela inclut ses haut-parleurs, son écran et son flash, qui peuvent tous être contrôlés par les enfants via une application sur le smartphone utilisé.SmartKit a été développé par Muller alors qu’il étudiait le programme MA Design Products du Royal College of Art, au cours duquel il a répondu à un «Aujourd’hui, 70% des enfants commencent à utiliser des tablettes et des smartphones à l’âge de trois ans ou moins», a déclaré OPPO London Design Center. «SmartKit vise à enseigner aux enfants d’utiliser la technologie de manière saine et productive en combinant le monde physique et le monde numérique. « La société de technologie mondiale OPPO présente sept projets centrés sur les personnes de cinq étudiants du Royal College of Art qui ont été développés en collaboration avec son centre de conception, OPPO London Design Les cinq étudiants en vedette faisaient partie des huit de ceux encadrés par la société de technologie mondiale tout en étudiant le programme MA Design Products, au cours duquel ils ont répondu à un mémoire intitulé Humanising Technology: consultez la sélection de projets OPPO de la collaboration OPPO x RCA Humanising Technology ici.

Acerbis Desert Storm Maillot Motocross enfants Multicolore taille : XS * Possibilité d'utiliser des protections sous le maillot * Une technologie numérique innovante qui a la capacité d'obtenir des couleurs fluorescentes * Même variation de couleur d'ECLIPSE dans la gamme adulte articles: Acerbis Desert Storm Maillot Motocross enfants

Acerbis Desert Storm Maillot Motocross enfants Multicolore taille : 2XL * Possibilité d'utiliser des protections sous le maillot * Une technologie numérique innovante qui a la capacité d'obtenir des couleurs fluorescentes * Même variation de couleur d'ECLIPSE dans la gamme adulte articles: Acerbis Desert Storm Maillot Motocross enfants

Acerbis Desert Storm Maillot Motocross enfants Multicolore taille : M * Possibilité d'utiliser des protections sous le maillot * Une technologie numérique innovante qui a la capacité d'obtenir des couleurs fluorescentes * Même variation de couleur d'ECLIPSE dans la gamme adulte articles: Acerbis Desert Storm Maillot Motocross enfants