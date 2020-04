SMALLVILLE Trio organise une réunion en ligne pour une bonne cause

Crédit: The CW



Les trois personnages principaux de l’émission de longue durée Superman Prequel Smallville réunissent en ligne des fans pour une cause caritative. Tom Welling, Kristin Kreuk et Michael Rosenbaum participent à un « Virtual Smallville Réunion « via Omaze au profit de la Maison Ronald McDonald de Los Angeles.

« Nous avons quelque chose de vraiment super pour vous … une réunion de distribution virtuelle avec Tom Welling, Kristin Kreuk et Michael Rosenbaum! C’est vrai, le trio que vous avez connu et aimé pendant 10 saisons saute sur un chat vidéo ensemble pour passer du temps, parler et répondre à toutes vos questions « , lit la description d’Omaze.

« Découvrez les coulisses de vos épisodes préférés (vous connaissez ceux que vous regardez encore et encore). Découvrez leurs premières impressions les uns des autres – et comment ils ont changé après avoir travaillé si longtemps ensemble. Demandez-leur ce qu’ils manquent plus sur le spectacle surhumain super génial. Inutile de dire que vous serez dans une réunion mémorable. «

La maison Ronald McDonald fournit gratuitement un logement, des repas et du soutien aux familles qui viennent dans leur région à la recherche de soins hospitaliers vitaux pour leurs enfants.

Welling, Kreuk et Rosenbaum ont participé ensemble à plusieurs conventions depuis Smallvilleil y a neuf ans, mais ce serait leur première réunion en ligne pour les fans.

Entrée dans le virtuel Smallville Le concours de la Réunion est gratuit, mais pour un don, vous pouvez «acheter» plusieurs entrées.