Small Axe Cast, True Stories, Air Dates, Où regarder: Un guide des 5 films de Steve McQueen

Alex Wheatle

Synopsis: Alex Wheatle suit l’histoire vraie de l’écrivain primé, Alex Wheatle, d’un jeune garçon à ses premières années d’adulte. Ayant passé son enfance dans une maison de retraite institutionnelle principalement blanche sans amour ni famille, il trouve enfin non seulement un sentiment de communauté pour la première fois à Brixton, mais aussi son identité et sa capacité à développer sa passion pour la musique et le DJing. Quand il est jeté en prison lors du soulèvement de Brixton en 1981, il affronte son passé et voit un chemin vers la guérison.

Jeter: Sheyi Cole joue face à Jonathan Jules, avec Robbie Gee (Arracher), Elliott Edusah (1917), Cecilia Noble (Miroir noir) et Johann Myers (La cité perdue de Z). Alex Wheatle a été co-écrit par Alastair Siddons et Steve McQueen.

Date de sortie: Dimanche 6 décembre, 21h, BBC One (Royaume-Uni), vendredi 11 décembre sur Amazon Prime Video (US)

Éducation

Synopsis: Éducation est l’histoire de passage à l’âge adulte de Kingsley (Kenyah Sandy), 12 ans, qui a une fascination pour les astronautes et les fusées. Lorsque Kingsley est attiré au bureau du directeur pour avoir perturbé la classe, il découvre qu’il est envoyé dans une école pour ceux qui ont des «besoins spéciaux». Distraits en occupant deux emplois, ses parents (Sharlene Whyte, Daniel Francis) ne sont pas conscients de la politique de ségrégation non officielle en jeu, empêchant de nombreux enfants noirs de recevoir l’éducation qu’ils méritent, jusqu’à ce qu’un groupe de femmes antillaises prenne les choses en main.

Jeter: Kenyah Sandy joue face à Sharlene Whyte (Nous chassons ensemble, chemin Waterloo), Daniel Francis (Il était une fois), Tamara Lawrance (La longue chanson) joue également avec Naomi Ackie (Star Wars: La montée de Skywalker). Éducation a été co-écrit par Alastair Siddons et Steve McQueen.