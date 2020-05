Sly taquine Demolition Man 2 – Africadaidly

Lors d’une séance de questions / réponses sur Instagram, Sylvester Stallone a évoqué la possibilité de concrétiser une suite de «Demolitian Man».

« Nous y travaillons en ce moment avec Warner Bros. et c’est fantastique. Cela devrait donc sortir. Ça va arriver. «

Le film « Demolition Man » de 1993 a été réalisé par Marco Brambilla et se déroule en 2032. Il était centré sur deux hommes – Stallone et Wesley Snipes – qui ont été gelés cryogéniquement dans les années 1990. Snipes joue le maléfique criminel Simon Phoenix tandis que Stallone joue le bon flic John Spartan, et les deux sont obligés de reprendre leur combat quand ils sont réanimés dans un avenir très différent. Le film a également joué Sandra Bullock.

