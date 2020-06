Slushie White Claw, la boisson qui fait fureur sur TikTok

La plate-forme de médias sociaux, TikTok, a de nouveau explosé le record de nombres de vue grâce à des Slushies Frozen White Claw. Cette boisson glacée et fruitée a fait beaucoup sensation dès sa première publication.

Une recette de slushie alcoolisée a fait récemment le tour de la plateforme de médias sociaux TikTok. Les utilisateurs ont fait preuve de beaucoup d’imaginations en cette période de quarantaine et n’ont pas hésité à mettre en ligne leur différente créativité. Les slushies font partie généralement d’une boisson populaire pour enfants, mais grâce à cette nouvelle recette, elles deviennent plus adaptées aux besoins des adultes. Quant à la slushie White Claw, elle a gagné sa popularité grâce aux challenges de la quarantaine proposée sur TikTok.

La Slushie White Claw, un cocktail au parfum de médias sociaux



Préparée à base d’une boisson alcoolisée pétillante appelée White Claw, cette nouvelle slushie est une sorte de cocktail fruité qu’on peut déguster à tout moment de la journée. On peut en profiter pour mettre un peu plus d’ambiance sensationnelle entre amis ou en famille chez soi. Ses principaux ingrédients sont des fruits, des glaces, des boissons signées Seltzer et un soupçon de Vodka.

À noter que la boisson White Claw de Seltzer figure parmi les boissons alcoolisées les plus prisées sur les plages. Malgré sa popularité, un utilisateur de TikTok a trouvé une autre idée originale qui l’envoie directement sur le devant de la scène des médias sociaux. Il dévoile sur son compte comment fabriquer vite fait un cocktail à base de fruits frais et de boisson White Claw.

La préparation d’une Slushie White Claw



Pour préparer la fameuse Slushie White Claw, il vous faut une tasse de glace, une canette de citron White Claw, des fruits frais, de la menthe, du sirop, une demi-petite pastèque hachée et un petit coup de Vodka. Mélangez tous ces ingrédients dans un blender et vous pouvez les verser dans des verres de smoothies d’été.

Dans cette recette, vous avez la possibilité d’utiliser n’importe quel type de fruits, comme l’ananas, tout en y ajoutant plus d’agrumes, notamment du citron. Afin de rendre le goût de votre Slushie White Claw plus subtil, vous pouvez également choisir le parfum de la boisson White Claw adapté à vos besoins. Il y a, par exemple, du citron, de la mangue et bien d’autres.

Pour que la boisson produise un goût exquis, il ne faut pas abuser avec la Vodka. Cependant, vous pouvez remplacer cette dernière par une tequila ou un whisky. Un petit coup devrait bien faire l’affaire et vous obtiendrez votre boisson officielle : la Slushie White Claw.

La toute première Slushie White Claw a été concoctée par une certaine Julia Abner et sa recette comprend du White Claw au parfum citron et de la tequila. La boisson est faite pour être ultra-rafraîchissante. Pour savourer une petite dose insulaire durant le confinement, cette recette est tout simplement magique, surtout pour ceux qui ont envie de tenter une expérience cocktail inédite !