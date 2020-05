Sledgehammer maintenant un studio multi-projets, embauchant plus de 100 employés

Comme l’un des trois principaux Appel du devoir développeurs, Call of Duty 2020 serait normalement tombé aux Jeux de Sledgehammer, l’équipe de tête derrière le Call of Duty: Advanced Warfare et 2017 Call of Duty: WWII. L’année dernière, il a été signalé que Sledgehammer avait été enlevé pour diriger Appel du devoir 2020, mettant Treyarch en rotation un an plus tôt. Sledgehammer aurait eu des frictions avec le studio d’assistance Activision Raven Software, ce qui a provoqué le bouleversement. Les fondateurs Glenn Schofield et Michael Condrey ont quitté Sledgehammer en 2018, emportant finalement un certain nombre de développeurs Sledgehammer avec eux et laissant l’état du studio incertain. Mais une récente interview avec GamesBeat jette un nouvel éclairage sur Sledgehammer, maintenant un « studio multi-projets » avec des plans pour « ajouter plus de 100 nouveaux » employés (marteaux) au cours de l’année prochaine.

Le studio est désormais sous la direction du COO Andy Wilson, anciennement de 2K’s Hanger 13 (Mafia III), qui a rejoint le studio en 2019, et dans une interview par e-mail avec GamesBeat, il a clairement indiqué que le studio était sur une trajectoire ascendante. Wilson dit que Sledgehammer a plusieurs projets en développement, bien que cela signifie que le Appel du devoir studio se déroule de la franchise ou s’il parle plusieurs Appel du devoir titres est inconnu (ils seraient toujours un studio de support pour Call of Duty 2020). Pour soutenir le développement accru, ils prévoient une croissance de 50%, ajoutant plus de 100 nouveaux employés aux 200 existants basés sur les sites de Foster City et Melbourne.

Wilson voit cette nouvelle période de Sledgehammer comme quelque chose qu’il appelle «Décennie II», les dix prochaines années des Jeux de Sledgehammer qui ont débuté en 2019 juste à l’occasion du 10e anniversaire du studio. Il dit que la croissance positive a même vu d’anciens employés retourner au studio «de leur propre gré», validant les décisions que le studio a prises alors qu’il continue de progresser.

Bien sûr, la croissance à une époque de travail à distance et de mesures de distanciation sociale n’est pas facile car la pandémie de COVID-19 a changé une grande partie des processus quotidiens traditionnels, mais Wilson est convaincu que le studio s’est adapté aux nouvelles conditions de travail avec une relative facilité et grâce. « C’est en fait assez incroyable à quelle vitesse l’équipe a atteint son rythme », a déclaré Wilson. «Nous voyons comment cette situation finira par améliorer et renforcer notre studio à long terme.» L’un des avantages est une communication plus ouverte via des espaces de réunion en ligne que dans certaines des réunions d’équipe en personne.

Certains des commentaires que nous avons reçus sont que les introvertis sociaux de l’équipe trouvent que c’est une façon beaucoup moins intimidante d’interagir et certainement au fil des semaines, cela a évolué en quelque chose de vraiment amusant, un mélange de questions sérieuses et de plaisanteries générales. Nous avions également une question à propos d’un membre de notre équipe qui avait récemment lutté avec l’isolement d’être à la maison, alors ils l’ont utilisé comme une opportunité de parler et de demander des conseils.

Wilson dit que le studio est prêt à travailler à distance indéfiniment, aussi longtemps que nécessaire pour maintenir la santé et la sécurité de sa main-d’œuvre, et que l’embauche n’a pas ralenti ni été affectée de manière significative par l’incapacité de rencontrer en personne des candidats potentiels. À travers le processus d’embauche, la diversité reste un objectif important pour garantir que les jeux du studio soient construits avec un large éventail de voix et de milieux pour un large éventail de voix et de milieux, et non un public restreint.

Malgré quelques revers évidents pour les Jeux de Sledgehammer ces dernières années, le studio a travaillé dur pour reconstruire et restructurer pour revenir plus fort que jamais. Bien que nous ne sachions pas encore tout à fait ce que cela signifie pour l’avenir des jeux du studio du côté public, nous savons au moins qu’ils sont en bonne position pour commencer à livrer à mesure que nous entrons dans la prochaine génération de consoles.