Sleaze Watchdog lance un examen de la réglementation des dépenses de campagne électorale et référendaire

La Commission des normes dans la vie publique examinera la capacité de la Commission électorale, de la police et du CPS à faire respecter les règles Dimanche 7 juin 2020, 17 h 23 Mis à jour le dimanche 7 juin 2020 à 17 h 24 La Commission des normes de la vie publique (CSPL) a a officiellement lancé un examen de la façon dont les finances des campagnes électorales et référendaires sont réglementées, en particulier, il examinera comment la Commission électorale, la police et le ministère public sont en mesure d’appliquer et de gérer les règles concernant les dons et les dépenses de campagne. qui doit commencer lundi, cherchera à définir les valeurs et les principes qui devraient sous-tendre la réglementation des dons et des dépenses de campagne par les partis politiques, les candidats et les militants non partisans.Inscrivez-vous à notre newsletter quotidienneLa i newsletter coupe le bruitIl examinera également les élections Le mandat de la Commission en tant qu’autorité de régulation et de déterminer si elle requiert de nouveaux pouvoirs. La révolution numérique La commission devrait jouer un rôle dans la poursuite pénale des infractions à la loi de financement des élections. « Nos prédécesseurs au sein du comité ont recommandé la création de la commission électorale en 1998 et ont examiné son travail pour la dernière fois en 2007″, a déclaré le président du CSPL, Lord Evans. le personnel du dépouillement ouvre des urnes scellées contenant des bulletins de vote lors de l’élection générale de 2019 (Photo: Getty Images) «Depuis lors, la campagne numérique a révolutionné la façon dont les partis et les militants interagissent avec les électeurs. » Il a été plus difficile de suivre le montant dépensé, sur quoi, où et par qui. Cet examen se penchera sur le système de réglementation du financement des élections et s’il répond aux défis des élections au 21e siècle. « Nous ne passons pas en revue des aspects plus larges du travail de la commission dans cet examen ou examinons comment les partis politiques collectent des fonds. » Nous tenons à entendre tous ceux qui ont de l’expérience ou des vues sur la réglementation des finances des partis. Nous voulons particulièrement entendre ceux qui ont une expérience directe de la réglementation ou de la réglementation et des militants tiers. Nous avons besoin de votre contribution. des élections libres sont le principe de base de la démocratie. Les électeurs devraient être convaincus que les militants opèrent sur un pied d’égalité et que le financement politique est réglementé de manière robuste, transparente et efficace pendant les élections. Nous avons l’intention de présenter nos recommandations d’ici juin 2021. « Intégrité et transparence Un porte-parole de la Commission électorale a déclaré: » L’examen lancé par la Commission des normes dans la vie publique est un regard bienvenu sur le cadre réglementaire sur le financement des élections, appliqué par la commission. , la police et les tribunaux. « Ce cadre garantit l’intégrité et la transparence de la démocratie et du financement politique au Royaume-Uni, et renforce la confiance du public dans notre processus démocratique. » Depuis la mise en place du régime réglementaire actuel en 2000, la nature des campagnes aux élections et aux référendums a changé; l’utilisation des techniques de campagne numérique est importante et les lois électorales ont du mal à suivre le rythme. « Cela rend le travail du CSPL encore plus opportun et précieux. Nous sommes impatients de nous engager avec le comité sur cet examen et de discuter de la façon dont le cadre peut être mis à jour pour renforcer la réglementation financière et accroître la confiance des électeurs. »