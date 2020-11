Slasher Flesh and Blood Will Star David Cronenberg – / Film

David Cronenberg, l’une des deux meilleures choses à sortir du Canada (l’autre est les chips de ketchup), sera la vedette de la nouvelle saison de Slasher sur Shudder. La dernière saison est intitulée Slasher: Chair et Sang, et il suit une famille riche ciblée par un tueur sur une île isolée. On ne sait pas quelle sera l’ampleur du rôle de Cronenberg, mais ce n’est certainement pas la première fois que le cinéaste apparaît devant la caméra. Non seulement il a une multitude de camées, mais il a également joué un rôle majeur dans le classique culte de Clive Barker Nightbreed.

Slasher est l’une de ces choses que j’ai dans ma file d’attente Netflix pendant très, très longtemps. «J’y arriverai un jour!» Je me dis à chaque fois que je le défile. Maintenant, j’ai encore plus de raisons de le vérifier, car il y a une nouvelle saison pour Shudder et elle mettra en vedette David Cronenberg. Titré Slasher: Chair et Sang, la saison de huit épisodes «suit une réunion de famille riche mais dysfonctionnelle pour une réunion sur une île isolée. Leurs vieilles blessures et leurs rivalités compétitives éclatent lorsque la famille se rend compte qu’un tueur masqué est sur l’île, avec l’intention de les ramasser cruellement un par un. Comme pour les précédents épisodes de la série, Slasher: Flesh & Blood combinera des éléments d’un mystère de meurtre traditionnel avec l’horreur intense et les meurtres audacieux auxquels le public s’attend.

Cronenberg rejoint un casting qui comprend les joueurs de retour Paula Brancati, Jefferson Brown, Patrice Goodman, Sabrina Grdevich et Christopher Jacot. Les nouveaux visages cette année incluent Rachael Crawford (Heartland), Jeananne Goosen (Les morts qui marchent), Sydney Meyer (Départ), et Alex Ozerov (Les Américains).

Comme histoire d’horreur américaine, Slasher est une série d’anthologies qui ramène les anciens membres de la distribution dans de nouveaux rôles. Les trois saisons précédentes – sous-titrées Le bourreau, Coupable, et Solstice – sont actuellement sur Netflix. La première saison a été créée sur le réseau d’horreur maintenant disparu Chiller, avec Netflix alors plongé et diffusant les saisons deux et trois. Maintenant, Shudder lui donne une autre chance. La série, qui est canadienne, sera diffusée exclusivement sur Hollywood Suite au Canada. La production est en cours actuellement en Ontario, au Canada.

« Slasher est intelligent, sanglant, effrayant et amusant, et l’ajout de David Cronenberg au mélange fera passer ce nouvel épisode de la série au niveau supérieur », a déclaré Craig Engler, directeur général de Shudder. «Nous ne pourrions être plus enthousiastes à l’idée de travailler avec Aaron Martin et l’équipe de Shaftesbury pour apporter le Slasher: Chair et Sang aux membres de Shudder. »

Comme je l’ai dit plus haut, ce n’est pas la première fois que Cronenberg joue. Il a eu des camées dans ses propres films, de petits rôles dans d’autres productions (y compris Jason X!), et est également en vedette dans un prochain épisode de Star Trek: Découverte. Et même si je suis toujours heureux de voir Cronenberg, j’aimerais vraiment qu’il revienne et fasse au moins un autre film d’horreur. S’il vous plaît, David, nous avons gagné ça.

Articles sympas sur le Web: