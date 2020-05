Skyhill: Black Mist reçoit une date de sortie en mai 2020

Klabater et Mandragora Games ont annoncé cette semaine que leur jeu de survie-horreur isométrique Skyhill: Black Mist arrive en mai. En fait, le jeu fera ses débuts sur PC le 28 mai, dans le prolongement de l’original Skyhill jeu de 2015. Le jeu se joue un peu comme une bande dessinée inspirée du cinéma d’horreur classique, tout en introduisant des éléments mystérieux et paranormaux dans le jeu qui en font un événement de narration unique. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ci-dessous avec une citation de l’annonce, ainsi que la bande-annonce de l’histoire en direct en bas. La version console arrivera sur les trois principales plateformes le 27 août.

Skyhill: Black Mist, le deuxième opus de la série, est une combinaison d’horreur classique et de gameplay directement issu des jeux de survie. Le jeu est vaguement parallèle au concept original, mais au niveau du gameplay, c’est un pas en avant révolutionnaire. Cette fois, les développeurs sont passés de 2D à 3D, présentant l’action dans une vue isométrique. Les mécanismes de jeu ont été considérablement améliorés avec des éléments furtifs et des solutions connues des jeux de type Metroidvania, y compris la possibilité de ré-explorer les emplacements déjà visités pour trouver des éléments et des informations auparavant inaccessibles. Un élément important du jeu, également amélioré par rapport à l’original, est un système d’artisanat qui permet aux joueurs de fabriquer des objets qui les aideront à survivre dans les conditions les plus difficiles.

« Je pense au premier Skyhill comme une sorte d’introduction à ce que nous créons maintenant pour Black Mist. Nous avons eu le temps d’améliorer et d’élargir considérablement le concept principal; seul le bâtiment hanté est resté du jeu original « , a déclaré Eugene Kisterev, chef de projet chez Mandragora Games. « L’échelle et la portée de cette nouvelle aventure sont incomparablement plus grandes, à la fois en termes de solutions de gameplay et en raison de la transition vers de vastes emplacements 3D qui peuvent être librement explorés. C’est un grand jeu, plein de surprises et de rebondissements. J’espère les fans du jeu original et les nouveaux joueurs apprécieront. «