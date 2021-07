Sky Rojo saison 3 : Que nous réserve la suite de la série espagnole ?

Série d’action explosive, Sky Rojo suit 3 anciennes prostituées en fuite pour échapper à leur patron sadique. La saison 2 de la série plonge plus profondément dans le monde tordu dans lequel les personnages habitent, le trio central et leurs bourreaux augmentant les enjeux de leur bataille sordide les uns contre les autres. Les motivations et les histoires des personnages se dévoilent lentement, tout comme leurs destins actuels qui semblent perpétuellement tenir à un fil. La finale de la saison 2 ne déçoit pas et frappe les téléspectateurs avec torsion après torsion violente qui nous laisse envie de plus. Créée par Álex Pina (La Casa de Papel) et Esther Martínez Lobato, la série espagnole au rythme effréné a transpercé la communauté mondiale de Netflix. Curieux de savoir quand (et si !) nous pourrions voir davantage les aventures de Coral, Wendy et Gina ? Voici tout ce que nous savons sur la saison 3 de “Sky Rojo”.

Date de sortie de la saison 3 de Sky Rojo

La saison 2 de Sky Rojo est disponible depuis le 23 juillet 2021 sur Netflix. Les 8 épisodes de la saison, d’une durée d’environ 25 minutes chacun, sont sortis simultanément sur la plateforme de streaming. Le final explosif de la deuxième saison est l’exception et dure 40 minutes.

Concernant la saison 3, il n’y a eu aucune annonce officielle quant à savoir si elle est éclairée au vert. Cependant, il y a des raisons d’espérer, et non des moindres, le spectacle est co-écrit par Álex Pina, la principale force créatrice derrière le succès fou de La Casa de Papel. Pina a un accord global exclusif avec Netflix qui l’implique à créer du contenu exclusivement pour le géant du streaming. La première partie de la saison 5 de La Casa de Papel devrait être diffusée en septembre 2021, ce qui laisse entendre que Sky Rojo de Pina recevra également une série de saisons substantielle.

De plus, l’arc narratif de la série laisse beaucoup de place à l’expansion et la finale de la saison 2 se termine sur une note ouverte, ce qui nous porte à croire que les chances pour la saison 3 sont assez élevées. Étant donné que l’écart entre la saison 1 (sortie en mars 2021) et la saison 2 n’était que de 4 mois, la production de la série semble également être une affaire relativement rapide et simple (bien que les deux saisons auraient pu être filmées ensemble puis diffusées séparément ). Cela pourrait encore augurer que nous pourrions voir la saison 3 potentielle dans le courant début à mi-2022.

Casting de la saison 3 de Sky Rojo

Sky Rojo suit Coral, Wendy et Gina alors qu’elles tentent d’échapper à leur proxénète Romeo. La potentielle saison 3 verra les acteurs Verónica Sánchez, Lali Espósito, Yany Prado et Asier Etxeandia reprendre respectivement leurs rôles principaux dans la série. Miguel Ángel Silvestre, qui joue Moises, reviendra probablement, bien que son coéquipier Enric Auquer, qui incarne son frère Christian, pourrait ne pas le faire, compte tenu de la mort de son personnage au cours de la saison 2. La plupart des acteurs de soutien devraient revenir pour une potentielle saison 3, et très probablement aussi de nouveaux membres de la distribution.

Intrigue de Sky Rojo saison 3

La saison 2 voit Coral, Wendy et Gina doubler leur combat contre le sauvage Roméo et ses hommes alors qu’ils tentent non seulement de s’échapper, mais endommagent considérablement son empire du commerce de la chair. Ils tentent de voler de grandes quantités d’argent au patron criminel, ainsi que de faire fuir les femmes qu’il tient en otage. Moisés, lui aussi, semble être sur le point de poignarder son patron dans le dos et de s’enfuir avec son argent, mais il est contraint de changer d’avis après la mort tragique de son frère. La saison se termine avec le trio central sur un ferry pour Madère avec des millions d’euros appartenant à Roméo qui, avec Moisés, jure de se venger d’eux.

Dans la potentielle saison 3, nous verrons le jeu explosif du chat et de la souris reprendre entre Roméo et ses anciens employés alors que le patron psychotique tente de récupérer son argent. Plus important encore, Moisés semble avoir finalement choisi un camp et, bien qu’il ait sauvé la vie de Coral plus tôt, il est peu probable qu’il fasse à nouveau preuve d’une telle gentillesse. Conformément à la tendance, la saison à venir potentielle augmentera probablement encore les enjeux et sera encore plus violente que les itérations précédentes.

Les saisons 1 et 2 de Sky Rojo sont disponibles en streaming sur Netflix.